رئیس سازمان محیط زیست جان باختن فعالان محیط زیست کردستان را تسلیت گفت

به گزارش خبرنگار کردپرس، به نقل از روابط عمومی حفاظت از محیط زیست، متن پیام معاونرئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست به شرح زیر است:

انا لله و انا الیه راجعون

با نهایت تأسف و تأثر، خبر جان باختن «چیاکو یوسفی‌نژاد» و «خبات امینی» دو فعال شریف و فداکارمحیط‌زیست فداکار محیط زیستی را که در این محیط زیست محیطی را تحت تأثیر قرار می‌دهند. ایجاداندوه خانواده خانواده بزرگ محیطزیست کشور است.

این ضایعه جانکاه بار نشان داد که مدافعان طبیعت با عشق و ایثار در خط مقدم حفاظت ازسرمایه‌های ملی و منابع طبیعی کشور دیگر هم هستند و جان شیرین خود را در این راه مقدس تقدیممی‌کنند.

اینجانب ضمن تسلیت به خانواده‌های محترم آن دو مرحوم، همکاران ارجمند، فعالان محیط زیست وهمه دوستداران طبیعت از درگاه خداوند متعال برای آن عزیزان سفرکرده علو درجات و برایبازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم.

یادشان گرامی و راهشان پر رهرو باد.

«شینا انصاری»

معاون رئیس جمهوری

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست