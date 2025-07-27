۵ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۴:۳۴

نخست‌وزیر عراق: محدودسازی سلاح در دست دولت، بنیان کشور قدرتمند است

سرویس عراق و اقلیم کردستان- محمد شیاع سودانی با تأکید بر انحصار سلاح در دست دولت هشدار داد که هیچ گروه یا جناحی حق ندارد قدرت نظامی را از دولت بگیرد یا به نیابت از آن عمل کند.

به گزارش کردپرس، محمد شیاع سودانی، نخست‌وزیر عراق، در مراسم سالگرد قیام ۲۰ ژوئیه در استان بابل، اعلام کرد: "هیچ فرد یا گروهی حق ندارد به نام دین یا عقیده، باور یا گرایش، چارچوبی برای جامعه ترسیم کند. محدود ساختن سلاح به دست دولت، بنیان اساسی یک کشور قدرتمند و باصلابت است و هیچ طرفی حق ندارد این اصل را مصادره کرده و دولت و حاکمیت را به جای خود بنشاند."

وی تأکید کرد که مهم‌ترین ویژگی‌های قیام ۲۰ ژوئیه، تبعیت از فتوای مرجعیت عالی دینی و موضع درست نیروهای مردمی از تمامی طیف‌ها بود.

او افزود: "امنیت و ثباتی که امروز شاهد آن هستیم، حاصل خون شهیدانی است که از مبارزه با دیکتاتوری آغاز کردند و تا پایان جنگ علیه تروریسم ادامه دادند. مرجعیت دینی در بنیان‌گذاری دولت از طریق راهنمایی‌ها و رهنمودهای متعدد، نقش‌آفرینی کرده است."

نخست‌وزیر عراق همچنین هشدار داد: "نباید هیچ فردی خود را فراتر از نقش عمومی مردم در حفاظت از امنیت، یکپارچگی و حاکمیت کشور بداند."

او در پایان با اشاره به وضعیت منطقه گفت: "لازم است که در سطح بالایی از آگاهی و درک نسبت به تهدیدات و چالش‌های منطقه‌ای قرار داشته باشیم. ما پایبند به سیاست عقلانی و موازنه‌گر هستیم که مبتنی بر اصول، رد تجاوزات، و تلاش‌های سیاسی، قانونی، رسانه‌ای و دیپلماتیک است."

