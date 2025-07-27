به گزارش کردپرس، محمد شیاع سودانی، نخست‌وزیر عراق، در مراسم سالگرد قیام ۲۰ ژوئیه در استان بابل، اعلام کرد: "هیچ فرد یا گروهی حق ندارد به نام دین یا عقیده، باور یا گرایش، چارچوبی برای جامعه ترسیم کند. محدود ساختن سلاح به دست دولت، بنیان اساسی یک کشور قدرتمند و باصلابت است و هیچ طرفی حق ندارد این اصل را مصادره کرده و دولت و حاکمیت را به جای خود بنشاند."

وی تأکید کرد که مهم‌ترین ویژگی‌های قیام ۲۰ ژوئیه، تبعیت از فتوای مرجعیت عالی دینی و موضع درست نیروهای مردمی از تمامی طیف‌ها بود.

او افزود: "امنیت و ثباتی که امروز شاهد آن هستیم، حاصل خون شهیدانی است که از مبارزه با دیکتاتوری آغاز کردند و تا پایان جنگ علیه تروریسم ادامه دادند. مرجعیت دینی در بنیان‌گذاری دولت از طریق راهنمایی‌ها و رهنمودهای متعدد، نقش‌آفرینی کرده است."

نخست‌وزیر عراق همچنین هشدار داد: "نباید هیچ فردی خود را فراتر از نقش عمومی مردم در حفاظت از امنیت، یکپارچگی و حاکمیت کشور بداند."

او در پایان با اشاره به وضعیت منطقه گفت: "لازم است که در سطح بالایی از آگاهی و درک نسبت به تهدیدات و چالش‌های منطقه‌ای قرار داشته باشیم. ما پایبند به سیاست عقلانی و موازنه‌گر هستیم که مبتنی بر اصول، رد تجاوزات، و تلاش‌های سیاسی، قانونی، رسانه‌ای و دیپلماتیک است."