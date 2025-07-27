۱۰ میلیارد ریال به مطالعات طرح گردشگری سرو–اشنویه تخصیص یافت

به گزارش کردپرس، شهین جهانگیری، نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: مبلغ ۱۰ میلیارد ریال به منظور انجام مطالعات طرح جامع مسیر گردشگری سرو تا اشنویه اختصاص یافته است.
او ادامه داد: اجرای این طرح مطالعاتی، گامی مهم در جهت توسعه زیرساختهای گردشگری و بهرهبرداری اصولی از ظرفیتهای طبیعی، تاریخی و فرهنگی منطقه خواهد بود.
به گفته جهانگیری؛ با نهایی شدن مطالعات، زمینه برای تقویت صنعت گردشگری، جذب سرمایهگذاری و رونق اقتصادی در شهرستان ارومیه بیش از پیش فراهم خواهد شد.
نماینده ارومیه در مجلس تصریح کرد: این مسیر از جاذبههای کمنظیر طبیعی و موقعیتی استراتژیک برخوردار است و اجرای این طرح میتواند به یکی از قطبهای مهم گردشگری استان آذربایجان غربی تبدیل شود.
