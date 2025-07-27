افتتاح خانه خلاق مهارتی در ایلام

به گزارش خبرگزاری کردپرس، آیین افتتاح خانه خلاق مهارتی با همکاری پارک علم و فناوری و رونمایی از طرح مهتا با مشارکت ادارهکل ورزش و جوانان استان ایلام صبح امروز با حضور فرماندار شهرستان ایلام و جمعی از مدیران دستگاهها در مرکز آموزش فنی و حرفهای خواهران برگزار شد.
در این مراسم فرماندار شهرستان ایلام ضمن بازدید از نمایشگاه توانمندیها و دستاوردهای کارآموزان از بخشهای مختلف کارگاههای آموزشی مرکز نیز دیدن کرد و از نزدیک با روند ارائه آموزشهای فنی آشنا شد.
احسان اکبری با اشاره به کیفیت بالای آموزشها در این مرکز گفت: توسعه مهارتآموزی یکی از مؤلفههای کلیدی در توانمندسازی اقتصادی کاهش آسیبهای اجتماعی و تقویت بازار کار است و میتواند نقش مهمی در آینده شغلی جوانان ایفا کند.
فرماندار در ادامه با اشاره به پروژههای افتتاحشده در این مرکز اظهار داشت: امروز شاهد افتتاح طرحهایی بودیم که نشان از عزم جدی مجموعه فنی و حرفهای در تربیت نیروی انسانی خلاق و کارآمد دارد. نمایشگاه و کارگاههایی که از آنها بازدید شد، واقعاً چشمگیر بودند و ما را به وجد آوردند.
وی مهارتآموزی را یکی از راهبردهای مهم در توسعه پایدار دانست و افزود: مهارتآموزی نهتنها زمینهساز اشتغال پایدار است بلکه میتواند با پر کردن خلأهای موجود در بازار کار در کاهش ناهنجاریهای اجتماعی و ارتقاء امنیت اقتصادی جامعه نیز نقشآفرینی کند.
