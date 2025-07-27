  ۵ مرداد، نماد مقاومت مردم شجاع کرمانشاه است

به گزارش کردپرس، منوچهر حبیبی در جلسه شورای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت استان، با اشاره به عملیات مرصاد به عنوان نقطه عطف دفاع مقدس، تصریح کرد: "مرصاد تنها یک نبرد نظامی نبود، بلکه تقابل تمامیت کفر با تمامیت دین بود. اگر دشمن در این تنگه پیروز میشد، امروز نه اسلام میماند و نه ایران."
حبیبی با بیان اینکه "کرمانشاه فقط یک جغرافیا نیست، بلکه سرزمین غیرت، مردانگی و از خودگذشتگی است"، خاطرنشان کرد: مردم این استان با ایثار جان خود ثابت کردند که هرگز اجازه نخواهند داد دشمن به خاک و ناموس ایران تعرض کند.
استاندار کرمانشاه همچنین بر تبدیل مرصاد به یک گفتمان ملی تأکید و از رسانهها و دستگاههای فرهنگی خواست تا این رویداد تاریخی را بیش از گذشته معرفی کنند.
حبیبی با تاکید بر اینکه نباید هیچ بخشی از ایثارگریها و خدمات ارزشمند شهدا نادیده گرفته شود، گفت: تکریم و معرفی شهدای گمنام، بهویژه شهدای عملیات مرصاد، وظیفهای همگانی است و باید تلاش کنیم یاد و خاطره این عزیزان را زنده نگه داریم.
استاندار کرمانشاه با اشاره به “نگاه وسیع و بزرگ” و تاثیرگذاری شهدایی چون سرلشکر سلامی، سرلشکر باقری، سرلشکر کاظمی، سردار حاجزاده و دکتر طهرانچی اظهار داشت: دشمنان نظام اسلامی، افرادی را هدف قرار میدهند که از تاثیرگذاری بالایی برخوردارند و در همین راستا، شهادت این عزیزان، مزد تلاشهای بیوقفه آنان بود و حیف بود که در بستر بیماری از دنیا بروند؛ گرچه آرزوی خودشان شهادت بود.
وی با بیان اینکه این شهدا، با شهادت خود جاودانه شدند و در تاریخ ماندگار گشتند، افزود: ما از ظرفیت علمی و معنوی دکتر طهرانچی، که گمنام زیست و خدمات بزرگی را به کشور ارائه کرد، بیبهره ماندیم. نامگذاری یکی از خیابانها یا میادین کرمانشاه به نام این شهید، حداقل کاری است که میتوانیم برای تکریم او انجام دهیم و جا دارد بیشتر از اینها مورد تکریم، معرفی و ماندگاری قرار گیرند.
استاندار همچنین به بحث زیباسازی و نصب تابلوهای شهری اشاره کرد و گفت: با توجه به عملیاتهای عمرانی که در سطح شهر انجام شده، پیشنهاد میشود تابلوهای سطح شهر مجدداً نوسازی و در صورت نیاز بهتر از قبل جایگزین شوند و در بقیه شهرستانها نیز فرمانداران مکلف شوند که این کار را دنبال کنند.
وی با تاکید بر نامگذاری اماکن شهری به نام شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، این اقدام را حداقل وظیفه در قبال ایثارگریهای آنان دانست و خواستار پیگیری این پیشنهاد در کمیسیون نامگذاری شد.
استاندار همچنین بر لزوم استفاده از ظرفیت مدارس و پروژههای افتتاح شده برای معرفی شهدای شاخص، بهویژه سردار ایزدی (رمضان) و سردار قباد الفتی، تاکید کرد و گفت: نصب المان و نامگذاری خیابانها به نام این شهدا، انتظاری بهحق از سوی مردم است. وی با اشاره به دیدار با خانواده شهید الفتی در روستای هجوم بخش بیلوار، بر لزوم برجسته شدن نام این شهدا در قالب نمادها و المانها تاکید کرد.
وی در خصوص تعیین تکلیف پرونده مجروحین، بهویژه یگانهای نظامی و انتظامی، از مجموعه های نظامی و انتظامی و فرمانداران شهرستانها خواست تا این موضوع را با قید فوریت پیگیری کنند تا پروندهها تعیین تکلیف شود. همچنین به لزوم پیگیری راهاندازی ستاد معراج شهدا در سطح استان اشاره کرد.
استاندار در بخش دیگری از سخنان خود به تعداد شهدای استان اشاره کرد و گفت: تعداد شهدای ما بیش از ده هزار نفر است، زیرا تعدادی از شهدای ما در جاهای دیگر تدفین شدهاند و پروندههایشان در اینجا نیست. وی همچنین از طرح “سپاس” که از سوی مدیران دستگاههای اجرایی برای تکریم خانواده شهدا ارائه شده، تقدیر کرد و گفت: این طرح حداقل کاری است که مدیران میتوانند انجام دهند و ما آمادگی داریم به هر میزان که دستگاهها در این طرح هزینه کنند، آن را جبران کنیم.
وی در پایان، طرح “افتخار کوچه، آبروی محله” را حرکتی بسیار خوب، ارزشمند و فرهنگی دانست که در محلات برگزار میشود و تاثیر زیادی بر خانواده شهدا و اهالی کوچه دارد و خواستار پیگیری و اجرای گسترده آن در سطح محلات شد.
