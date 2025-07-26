۶ تا ۱۱ ساعت کاری ادارات ایلام در هفته جاری

به گزارش خبرگزاری کردپرس، بر اساس مصوبه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان ایلام، فعالیت ادارات و بانک‌های استان ایلام از روز شنبه ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ تا روز چهارشنبه ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ از ساعت ۶:۰۰ صبح تا ۱۱:۰۰ پیش از ظهر تعیین می‌شود.

با عنایت به افزایش نسبی دمای هوا و به منظور حفاظت از سلامت شهروندان و همچنین صرفه‌جویی در مصرف حامل‌های انرژی، ساعت کار کارکنان ادارات دستگاه‌های اجرایی، موسسات آموزش عالی و بانک‌ها از روز ‌شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ تا روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ از ساعت ۶:۰۰ صبح تا ۱۱:۰۰ پیش از ظهر تعیین می‌شود.

تمام ادارات، بانک‌ها، موسسات آموزش عالی و سازمان‌های دولتی (به‌استثنای دستگاه‌های خدمات‌رسان) مشمول مصوبه امروز می‌شوند.

مصوبه مذکور مشمول دستگاه‌های خدمات‌رسان، دستگاه‌های عملیاتی، نیروهای نظامی و انتظامی، نیروهای شیفت گردان، مراکز و بخش‌های درمانی بیمارستان‌ها نبوده و فعالیت واحدهای مذکور به روال عادی است.