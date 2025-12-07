سرنوشت تمامی اعتراضات انتخابات پارلمانی عراق مشخص شد

به گزارش کردپرس، شورای عالی قضایی عراق امروز یکشنبه اعلام کرد: هیئت قضایی انتخابات، به تمامی ۸۵۳ مورد شکایت و اعتراض ثبت شده نسبت به نتایج انتخابات رسیدگی و حکم نهایی خود را صادر کرده است.

به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، شورای قضایی انتخابات عراق با انتشار بیانیه‌ای ضمن اشاره به اینکه تعداد اعتراضات ثبت شده به ۸۵۳ مورد رسیده بود، اعلام کرد: هیئت قضایی انتخابات، به تمام اعتراضات ارائه شده علیه نتایج انتخابات، رسیدگی و حکم نهایی را صادر کرده است.

در همین زمینه کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق نیز اعلام کرد: در فرآیند انتخاباتی اخیر، هیچ‌گونه «شکایت قرمز» (به معنای شکایت جدی و تأثیرگذار بر نتیجه) یا تخلف قانونی که بتواند بر نتایج تأثیر بگذارد، ثبت نشده است.

این نهاد تأکید کرد: این امر نشان‌ از تعهد کامل کمیسیاریا به شفافیت و صداقت در تمام مراحل رأی‌گیری، شمارش و دسته‌بندی آرا است.

عماد جمیل، سخنگوی رسانه‌ای کمیسیون، در گفتگو با روزنامه «الصباح» اظهار داشت: آمادگی‌هایی برای برگزاری مجموعه‌ای از کارگاه‌های آموزشی وجود دارد تا درس‌های آموخته شده از فرآیند انتخابات مورد بحث قرار گیرند و از گزارش‌های صادر شده توسط نهادهای داخلی و بین‌المللی و سازمان‌های جامعه مدنی، از جمله اتحادیه اروپا و اتحادیه عرب، استفاده شود.

وی افزود: همه این گزارش‌ها با دقت بررسی خواهند شد تا جنبه‌های مثبت تقویت شده و با هرگونه نقص احتمالی برخورد و اصلاح شود.

عماد جمیل تأکید کرد: عدم ثبت هیچ شکایت قرمزی، خود دلیلی واضح بر آن است که این فرآیند از هرگونه تلاش برای دستکاری یا تخلف قانونی که بر رأی‌دهی یا شمارش آرا تأثیر بگذارد، مبرا بوده است.