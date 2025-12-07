۱۶ آذر ۱۴۰۴ - ۱۰:۵۵

زنی در بوکان توسط همسر سابقش به قتل رسید

سرویس آذربایجان غربی- فرمانده انتظامی بوکان گفت: عامل قتل یک زن در یکی از روستاهای این شهرستان شناسایی و دستگیر شده است البته قاتل و متقول اهل شهرستان بوکان نیستند.

به گزارش کردپرس، سرهنگ موسی بهاری در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: پس از کشف جسد زنی در یکی از روستاهای بوکان، رسیدگی به موضوع و شناسایی قاتل در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

او ادامه داد: پس از احراز هویت مقتول و انجام تحقیقات تخصصی، فردی به‌عنوان مظنون شناسایی و برای ادامه بررسی‌ها به پلیس آگاهی منتقل شد.

فرمانده انتظامی بوکان افزود: متهم در بازجویی‌ها به قتل به دلیل اختلافات گذشته اعتراف کرده و پرونده پس از تکمیل تحقیقات به مرجع قضایی تحویل شد.

وی همچنین بیان کرد که قاتل و مقتول اهل شهرهای همجوار بوده و هر دو در بوکان سکونت داشتند و حادثه در یکی از روستاهای شهرستان رخ داده است.

گفتنی است؛ مقتول توسط همسر سابقش به قتل رسیده است.

