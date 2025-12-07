زنی در بوکان توسط همسر سابقش به قتل رسید

به گزارش کردپرس، سرهنگ موسی بهاری در گفتوگو با خبرنگاران گفت: پس از کشف جسد زنی در یکی از روستاهای بوکان، رسیدگی به موضوع و شناسایی قاتل در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.
او ادامه داد: پس از احراز هویت مقتول و انجام تحقیقات تخصصی، فردی بهعنوان مظنون شناسایی و برای ادامه بررسیها به پلیس آگاهی منتقل شد.
فرمانده انتظامی بوکان افزود: متهم در بازجوییها به قتل به دلیل اختلافات گذشته اعتراف کرده و پرونده پس از تکمیل تحقیقات به مرجع قضایی تحویل شد.
وی همچنین بیان کرد که قاتل و مقتول اهل شهرهای همجوار بوده و هر دو در بوکان سکونت داشتند و حادثه در یکی از روستاهای شهرستان رخ داده است.
گفتنی است؛ مقتول توسط همسر سابقش به قتل رسیده است.
