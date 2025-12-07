۶.۲ درصد سیب زمینی کشور در کردستان تولید می شود

۱۶ آذر ۱۴۰۴ - ۰۹:۵۰

سرویس کردستان - مدیرکل دفتر سبزی، صیفی و محصولات جالیزی وزارت جهاد کشاورزی گفت: کردستان در تولید محصولاتی از جمله گندم و سیب زمینی دارای نقش مؤثری در کشور است، به گونه ای که ۶.۲ درصد تولید سیب زمینی کشور در این استان محقق می شود.

به گزارش کرد پرس، فرید سپری در دومین جلسه ستاد زراعت استان کردستان، بر نقش هماهنگی و انسجام بین واحدها و پرسنل به عنوان عامل اصلی پیشرفت و شکوفایی بخش کشاورزی تأکید کرد و گفت: استان کردستان در تولید محصولاتی از جمله گندم و سیب زمینی دارای نقش مؤثری در کشور است، به گونه ای که ۱۰ تا ۱۲ درصد تولید گندم و ۶.۲ درصد تولید سیب زمینی کشور در این استان محقق می شود.

وی ضمن قدردانی از تلاش های مجموعه جهاد کشاورزی کردستان، اظهار کرد: این میزان تولید، نتیجه یک کار تیمی منسجم است که از سال های گذشته به درستی هدایت شده و امروز شاهد ثمرات آن هستیم و امید است با مدیریت و هماهنگی هرچه بیشتر، این روند تقویت شود.

مدیرکل دفتر سبزی، صیفی و محصولات جالیزی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به شرایط اقلیمی سال جاری، افزود: امسال با توجه به تأخیر در بارندگی ها، شرایط دشوارتری در کشت به ویژه در اراضی دیم وجود دارد.

سپری ادامه داد: عقب افتادگی در جوانه زنی گندم ضرورت رصد دقیق مراحل فیزیولوژیکی محصول و انجام اقدامات ویژه در زمینه مبارزه با آفات، بیماری ها و تغذیه گیاهی را دوچندان می کند.

وی با اشاره به وضعیت ذخایر سیب زمینی، یادآور شد: محصول سیب زمینی در حال حاضر در انبارها موجود است، بنابراین ضروری است مدیران شهرستان ها و معاونت تولیدات نسبت به شناسایی دقیق موجودی انبارها اقدام و گزارش آن را به وزارتخانه ارسال کنند تا با اطلاع دقیق از وضعیت موجود، برنامه ریزی صحیح در کنترل بازار محقق شود.

مدیرکل دفتر سبزی، صیفی و محصولات جالیزی وزارت جهاد کشاورزی در ادامه به اجرای بند «خ» ماده ۷۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور اشاره کرد و بیان کرد: موضوع ردیابی و شناسه دار کردن محصولاتی همچون گندم، جو، سیب زمینی و گوجه فرنگی با مشارکت سازمان نظام مهندسی و اتاق اصناف کشاورزی باید به صورت ویژه پیگیری شود.

سپری بر مصرف بهینه آب تأکید کرد و گفت: استفاده از روش های آبیاری هوشمند، به معنای تخصیص آب در لحظه نیاز گیاه، نقش مهمی در کاهش مصرف آب در هکتار و تولید پایدار محصولات سبزی و صیفی خواهد داشت.

وی با اشاره به اهمیت تشکل سیب زمینی کاران، خواستار احیای این تشکل با پیگیری و حمایت مدیران استانی از آن شد.

