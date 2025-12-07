۶.۲ درصد سیب زمینی کشور در کردستان تولید می شود

به گزارش کرد پرس، فرید سپری در دومین جلسه ستاد زراعت استان کردستان، بر نقش هماهنگی و انسجام بین واحدها و پرسنل به عنوان عامل اصلی پیشرفت و شکوفایی بخش کشاورزی تأکید کرد و گفت: استان کردستان در تولید محصولاتی از جمله گندم و سیب زمینی دارای نقش مؤثری در کشور است، به گونه ای که ۱۰ تا ۱۲ درصد تولید گندم و ۶.۲ درصد تولید سیب زمینی کشور در این استان محقق می شود.

وی ضمن قدردانی از تلاش های مجموعه جهاد کشاورزی کردستان، اظهار کرد: این میزان تولید، نتیجه یک کار تیمی منسجم است که از سال های گذشته به درستی هدایت شده و امروز شاهد ثمرات آن هستیم و امید است با مدیریت و هماهنگی هرچه بیشتر، این روند تقویت شود.

مدیرکل دفتر سبزی، صیفی و محصولات جالیزی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به شرایط اقلیمی سال جاری، افزود: امسال با توجه به تأخیر در بارندگی ها، شرایط دشوارتری در کشت به ویژه در اراضی دیم وجود دارد.

سپری ادامه داد: عقب افتادگی در جوانه زنی گندم ضرورت رصد دقیق مراحل فیزیولوژیکی محصول و انجام اقدامات ویژه در زمینه مبارزه با آفات، بیماری ها و تغذیه گیاهی را دوچندان می کند.

وی با اشاره به وضعیت ذخایر سیب زمینی، یادآور شد: محصول سیب زمینی در حال حاضر در انبارها موجود است، بنابراین ضروری است مدیران شهرستان ها و معاونت تولیدات نسبت به شناسایی دقیق موجودی انبارها اقدام و گزارش آن را به وزارتخانه ارسال کنند تا با اطلاع دقیق از وضعیت موجود، برنامه ریزی صحیح در کنترل بازار محقق شود.

مدیرکل دفتر سبزی، صیفی و محصولات جالیزی وزارت جهاد کشاورزی در ادامه به اجرای بند «خ» ماده ۷۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور اشاره کرد و بیان کرد: موضوع ردیابی و شناسه دار کردن محصولاتی همچون گندم، جو، سیب زمینی و گوجه فرنگی با مشارکت سازمان نظام مهندسی و اتاق اصناف کشاورزی باید به صورت ویژه پیگیری شود.

سپری بر مصرف بهینه آب تأکید کرد و گفت: استفاده از روش های آبیاری هوشمند، به معنای تخصیص آب در لحظه نیاز گیاه، نقش مهمی در کاهش مصرف آب در هکتار و تولید پایدار محصولات سبزی و صیفی خواهد داشت.

وی با اشاره به اهمیت تشکل سیب زمینی کاران، خواستار احیای این تشکل با پیگیری و حمایت مدیران استانی از آن شد.