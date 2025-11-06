به گزارش کردپرس، بر اساس گزارش اختصاصی خبرگزاری رویترز، ایالات متحده در حال آمادهسازی برای استقرارحضور نظامیان خود در پایگاهی در دمشق است. به گفته منابع آگاه، این اقدام در چارچوب تلاشهای واشنگتن برای میانجیگری در توافق امنیتی میان سوریه و اسرائیل انجام میشود.
شش منبع — از جمله دو مقام غربی و یک مقام دفاعی سوری—به رویترز گفتهاند که این پایگاه قرار است نقش پشتیبانی، نظارتی و لجستیکی در اجرای احتمالی توافق عدمتجاوز میان سوریه و اسرائیل ایفا کند. این طرح، در صورت اجرا، نشانهای مهم از همسویی راهبردی جدید سوریه با ایالات متحده پس از سقوط بشار اسد در سال گذشته خواهد بود.
دیدار ترامپ و رئیسجمهور جدید سوریه در واشنگتن
بر اساس این گزارش، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، روز دوشنبه در کاخ سفید با احمد الشرع، رئیسجمهور جدید سوریه دیدار خواهد کرد؛ دیداری که نخستین سفر رسمی یک رئیسجمهور سوری به ایالات متحده محسوب میشود.
یک مقام دولت آمریکا در گفتوگو با رویترز گفته است: «ما همواره در حال ارزیابی نحوه حضور خود در سوریه برای مقابله مؤثر با داعش هستیم، اما درباره مکان یا جزئیات عملیات نیروهای خود اظهارنظر نمیکنیم.»
تکذیب رسمی از سوی دمشق
پس از انتشار گزارش رویترز، یک منبع وزارت خارجه سوریه در گفتوگو با خبرگزاری رسمی سانا این خبر را «نادرست» خواند، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد.
سانا در ادامه افزود که همکاریهای سیاسی، نظامی و اقتصادی میان دمشق و شرکای پیشین «در حال انتقال به چارچوب رسمی دولت سوریه» است.
به گفته منابع نظامی، گفتوگوهای فنی میان دو طرف بر سر استفاده از این پایگاه برای عملیات لجستیکی، دیدهبانی، سوختگیری و مأموریتهای انساندوستانه متمرکز است. در عین حال، تأکید شده که حق حاکمیت کامل بر تأسیسات در اختیار دولت سوریه باقی خواهد ماند.
یک مقام دفاعی سوری نیز گفته است که هواپیماهای ترابری آمریکایی C-130 برای ارزیابی وضعیت باند فرودگاه به پایگاه مذکور پرواز کردهاند.
یک نگهبان پایگاه نیز تأیید کرده که «هواپیماهای آمریکایی در روزهای اخیر بهمنظور آزمایش باند در این محل فرود آمدهاند.»
هنوز زمان دقیق استقرار نیروهای آمریکایی در این پایگاه مشخص نیست
