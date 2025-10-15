دستگیری ۲ عضو شورای شهر کرمانشاه به اتهام اختلاس و ارتشاء

به گزارش کردپرس؛ حمیدرضا کریمی در جمع خبرنگاران، با اعلام این خبر اظهار کرد: دو عضو شورای شهر، یکی از شهرداران مناطق هشت گانه، یک مدیر و دو کارمند شهرداری و یک آپارتمان ساز از جمله دستگیر شدگان هستند.

وی تاکید کرد: این افراد متهم به فساد مالی و سوء استفاده از موقعیت شغلی خود در شورای شهر و شهرداری کرمانشاه هستند.

دادستان کرمانشاه تصریح کرد: در حال حاضر، از مجموع هفت متهم این پرونده، پنج نفر با قرار بازداشت موقت زندانی وتحقیقات از آنان برای روشن شدن تمامی ابعاد جرایم آنان ادامه داردو دو نفر دیگر با صدور قرار تأمین کیفری مناسب (وثیقه) فعلا آزاد شده‌اند.

وی افزود: این افراد متهم به تشکیل یک شبکه پیچیده فساد مالی بوده‌اند که در آن، مبالغ هنگفتی از منابع عمومی و پروژه‌های شهرداری به نفع خود برداشت کرده‌اند.

دادستان کرمانشاه تاکید کرد: برخی از اعضای این شبکه همچنین متهم به دریافت رشوه برای تسهیل در پروژه‌های ساختمانی و اجرایی در سطح شهر هستند.

وی تصریح کرد: تحقیقات پرونده جهت شناسایی تمامی مرتبطین با موضوع و کشف جرایم ارتکابی همچنان ادامه دارد و با توجه به مستندات به دست آمده، احتمال احضار یا جلب افراد دیگر در روزهای آینده وجود دارد.

کریمی با تأکید بر برخورد قاطع دستگاه قضائی با مفسدان اقتصادی گفت: دستگاه قضائی با هیچ فرد، گروه یا جناحی که بخواهد به اموال عمومی و بیت‌المال دست‌درازی کند، مماشات نخواهد کرد و با قاطعیت در چارچوب قانون با عوامل مفسده‌انگیز برخورد خواهد شد.

دادستان کرمانشاه خاطرنشان کرد: در روند رسیدگی به این پرونده، تمامی مستندات و مدارک مرتبط با فساد مالی این افراد به دقت مورد بررسی قرار خواهد گرفت و تصمیمات قضائی بر اساس عدالت و قانون اتخاذ خواهد شد.