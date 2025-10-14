به گزارش کردپرس، محمدرضا اصغری افزود: در راستای تأکیدات استاندار آذربایجان‌غربی مبنی بر تسهیل مبادلات مرزی، ایجاد اشتغال پایدار و رونق اقتصادی در بخش کشاورزی، اقدامات و تمهیدات لازم جهت تسریع در فرآیندهای ترخیص کالا از گمرکات استان در حال انجام است و این اقدامات با هدف ارتقای سرعت در چرخه تأمین و صادرات محصولات کشاورزی و حمایت از تولیدکنندگان داخلی پیگیری می‌شود.

او اضافه کرد: از مجموع مبادلات محصولات کشاورزی، میزان صادرات استان بیش از ۱۷۴ هزار تن بوده که شامل سیب، کیوی، هندوانه، گیلاس، شلیل، آلو، آلبالو، انگور، کشمش، خرما، سبزیجات، صیفی‌جات، پسته، پوست گردو و بادام، توت‌فرنگی و انواع خشکبار است و به کشورهای ترکیه، سوریه، عراق، هلند، دانمارک، انگلیس و آلمان صادر شده است.

اصغری بیان کرد : همچنین بیش از ۱۹۶ هزار تن موز، توتون، پودر کاکائو، پیت ماس، الوار راش، پنبه، کنجاله سویا و انواع حبوبات از مرزهای استان وارد کشور شده است.ا

رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی با اشاره به ترانزیت خارجی استان گفت: طی شش ماه گذشته، بیش از ۷۵ هزار تن محصولات شامل بلغور، مغز بادام، عدس، چوب، پرتقال، نارنگی و موز از مرزهای ورودی استان ترانزیت شده است.

او با بیان اینکه استان با داشتن گمرکات متعدد شامل بازرگان ماکو، صنم‌بلاغی پلدشت، رازی خوی، سرو ارومیه، تمرچین پیرانشهر و کیله سردشت نقش کلیدی در صادرات، واردات و ترانزیت محصولات کشاورزی دارد، گفت: تمامی این گمرکات دارای مراکز فعال قرنطینه نباتی هستند.

اصغری هدف اصلی فعالیت‌های قرنطینه نباتی را بررسی محموله‌های کشاورزی و جلوگیری از ورود و خروج عوامل خسارت‌زای گیاهی قرنطینه‌ای از جمله آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز عنوان کرد.