۱۱ مهر ۱۴۰۴ - ۱۲:۱۰

پس از ۵ سال انتظار؛

طولانی‌ترین تونل کرمانشاه افتتاح شد

طولانی‌ترین تونل کرمانشاه افتتاح شد

سرویس کرمانشاه _ طولانی‌ترین تونل استان کرمانشاه به طول ۱۱۰۰ متر در گردنه سیاه طاهر واقع در مسیر جوانرود _ ثلاث باباجان به بهره برداری رسید.

به گزارش کردپرس؛ این تونل که به نام تونل شهید امیرعلی حاجی‌زاده نامگذاری شده، روز پنج شنبه با حضور استاندار کرمانشاه، معاون وزیر راه و شهرسازی و نماینده مردم پاوه به بهره‌برداری رسید.

 این پروژه از سال ۱۳۹۹ آغاز شده و با سرمایه‌گذاری ۴۲۸ میلیارد تومان تکمیل شده است.

با افتتاح تونل شهید حاجی‌زاده به طول ۱۰۸۰ متر، ۳۹ پیچ خطرناک این محور حذف و یکی از پرحادثه‌ترین راه‌های استان ایمن می‌شود. این طرح علاوه بر کاهش تصادفات و صرفه‌جویی در سوخت، موجب تسهیل تردد و کاهش زمان سفر در این مسیر کوهستانی خواهد شد.

 احداث این تونل نقش مهمی در رونق اقتصادی اورامانات دارد. سهولت دسترسی و نزدیکی به مرز عراق، فرصت تازه‌ای برای توسعه تجارت مرزی، تقویت بازارچه شیخ‌صله و افزایش ترانزیت کالا فراهم می‌کند.

کد خبر 2789301

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha