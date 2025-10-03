به گزارش کردپرس؛ این تونل که به نام تونل شهید امیرعلی حاجی‌زاده نامگذاری شده، روز پنج شنبه با حضور استاندار کرمانشاه، معاون وزیر راه و شهرسازی و نماینده مردم پاوه به بهره‌برداری رسید.

این پروژه از سال ۱۳۹۹ آغاز شده و با سرمایه‌گذاری ۴۲۸ میلیارد تومان تکمیل شده است.

با افتتاح تونل شهید حاجی‌زاده به طول ۱۰۸۰ متر، ۳۹ پیچ خطرناک این محور حذف و یکی از پرحادثه‌ترین راه‌های استان ایمن می‌شود. این طرح علاوه بر کاهش تصادفات و صرفه‌جویی در سوخت، موجب تسهیل تردد و کاهش زمان سفر در این مسیر کوهستانی خواهد شد.

احداث این تونل نقش مهمی در رونق اقتصادی اورامانات دارد. سهولت دسترسی و نزدیکی به مرز عراق، فرصت تازه‌ای برای توسعه تجارت مرزی، تقویت بازارچه شیخ‌صله و افزایش ترانزیت کالا فراهم می‌کند.