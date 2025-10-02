به گزارش کردپرس، هوشنگ بازوند در آیین شروع عملیات ریل گذاری پروژه راه آهن کرمانشاه - اسلام آبادغرب عنوان کرد: پروژه راهآهن کرمانشاه - اسلام آباد غرب ـ خسروی در زمره پروژههای استجازهای مقام معظم رهبری قرار گرفته و خوشبختانه با حمایت دولت و وزارت راه و شهرسازی، تأمین اعتبار آن با جدیت دنبال میشود و در سفر اخیر رئیسجمهور بیش از ۶ همت برای این محور مصوب شده و امیدواریم با تأمین ۲۵ همت اعتبار موردنیاز، همه این طرح به سرانجام برسد.
وی با تأکید بر اینکه کرمانشاه در موقعیتی راهبردی قرار دارد، تصریح کرد: استان کرمانشاه بیشترین آنتنهای مرزی کشور را دارد؛ از جمله آن ها مرزهای خسروی، سومار، پرویزخان، شوشمی و شیخصله است و اتصال این آنتنها به کریدورهای ریلی و جادهای کشور میتواند ۲۰ تا ۲۵ درصد صادرات منطقه را افزایش دهد و زمینه رونق تجارت مرزی را فراهم کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه راهآهن کرمانشاه ـ خسروی، کریدور ریلی شرق به غرب کشور را تکمیل می کند، گفت: پروژه ریلی کرمانشاه ـ خسروی صرفاً یک خط ریلی نیست؛ بلکه بخشی از راه ابریشم محسوب میشود و تحقق این طرح به معنای افزایش مبادلات اقتصادی، تسهیل جابهجایی مسافر و بار و حتی تقویت موقعیت ژئوپلیتیکی ایران در منطقه خواهد بود.
وی گفت: در آینده جنگ اصلی کشورها، جنگ کریدورهاست و هر کشوری که مسیرهای مطمئنتری داشته باشد، ثروت پایدار بیشتری به دست خواهد آورد.
بازوند در ادامه با اشاره به همکاریهای بینالمللی بیان کرد: دولت عراق نیز متعهد شده بخش تخریبشده مسیر خانقین ـ بغداد را تکمیل کند و بدین ترتیب اتصال ریلی کرمانشاه به بغداد و سپس کربلا و نجف تسهیل خواهد شد. وزارت امور خارجه در حال نهاییسازی تفاهمنامه با طرف عراقی است.
وی خاطرنشان کرد: با بهرهبرداری از این پروژه، کرمانشاه به یکی از محورهای اصلی حملونقل بینالمللی کشور بدل میشود و این کریدور ارزش اقتصادی معادل نفت برای آینده ایران خواهد داشت. امروز دولت چهاردهم مصمم است که این کریدورها را فعال و به درآمد پایدار ملی تبدیل کند.
