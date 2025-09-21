انتصابات جدید در شهرداری کرمانشاه

به گزارش کردپرس، نخستین تغییر و تحول در مجموعه شهرداری کرمانشاه با صدور احکام جداگانه از سوی حمید اعتصام‌فر سرپرست شهرداری انجام شد.

بر اساس این احکام، محمدعلی یارتبار به عنوان سرپرست معاونت مالی و اقتصادی شهرداری منصوب شد؛ پیش از این فرهاد تاب‌زر این مسئولیت را بر عهده داشت.

افشین لرزنگنه سرپرست معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری کرمانشاه شد که جایگزین ناصر نوروزی در این سمت شد.

از دیگر تغییرات صورت گرفته می‌توان به انتصاب محسن محمدی به عنوان سرپرست سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی، سعید قادری به عنوان سرپرست سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری، بابک امامیان به عنوان سرپرست اداره کل املاک و مستغلات شهرداری و محمدرضا لطفی به عنوان سرپرست اداره کل درامد شهرداری کرمانشاه اشاره کرد.