ترندهای طراحی سایت با هوش مصنوعی

به گزارش کردپرس سایتی با نام وب رمز هم متوجه شده که هوش مصنوعی قراره چه تحول بزرگی ایجاد کنه و روی موج این تغییر حرکت می‌کند. وقتی بازیگران قدیمی و معتبر حوزه طراحی سایت، اهمیت یک ترند رو درک می‌کنند، معلومه که با یه جریان زودگذر روبه‌رو نیستیم. در ادامه، به چند تا از مهم‌ترین ترندهای طراحی سایت با کمک هوش مصنوعی می‌پردازیم و می‌بینیم چطور این تکنولوژی قراره آینده‌ی طراحی وب رو شکل بده.

تجربه‌ی کاربری شخصی‌سازی‌شده برای هر کاربر

یکی از هیجان‌انگیزترین ترندها، شخصی‌سازی تجربه‌ی کاربر به کمک هوش مصنوعی‌ه. یعنی چی؟ یعنی محتوای سایت و حتی ظاهر و چیدمان صفحات می‌تونه برای هر کاربر به صورت اختصاصی تغییر کنه. فرض کنید وارد یک سایت فروشگاهی می‌شید؛ دفعه بعد که سر می‌زنید، اون site با تحلیل رفتار خرید و گشت‌وگذار شما، محصولات مورد علاقه‌تون رو دم دست‌تر می‌ذاره یا رنگ‌بندی و بنرهایی رو نمایش می‌ده که بیشتر با سلیقه شما جور در میان. این سطح از شخصی‌سازی قبلاً به این شکل ممکن نبود، اما الگوریتم‌های AI حالا می‌تونن حجم عظیمی از داده‌های کاربران رو در لحظه پردازش کنن و برای هر نفر یک تجربه‌ی منحصربه‌فرد ایجاد کنن.

طراحی خودکار قالب‌ها و چیدمان سایت

طراحی کردن از صفر همیشه وقت‌گیرترین بخش ساخت یک وب‌سایت بود. اما حالا با ظهور ابزارهای هوش مصنوعی، بخش زیادی از این کار می‌تونه خودکار بشه. به بیان ساده، AI داره تبدیل به یه دستیار طراح شده که طرح‌های اولیه رو برات آماده می‌کنه. دیگه لازم نیست برای هر پروژه ساعت‌ها صرف چیدمان دستی عناصر صفحه کنی؛ مدل‌های یادگیری ماشین می‌تونن بر اساس بهترین رویه‌های طراحی و البته سلیقه و نیازهای تو، یک قالب پیشنهادی آماده کنن.

این روزها انواع و اقسام ابزارها اومدن که هر کدوم ادعا می‌کنن بهترین هوش مصنوعی برای طراحی site هستن. از سرویس‌های شناخته‌شده‌ای مثل Wix ADI که سال‌هاست به کاربران غیرمتخصص کمک می‌کنه با چند کلیک یه site آماده داشته باشن گرفته، تا پلتفرم‌های تازه‌تری که با چند دستور متنی ساده می‌تونن یک وب‌سایت پایه رو برات پیاده کنن. حتی وردپرس هم اخیراً یه ابزار site‌ساز مجهز به AI معرفی کرده که به کاربران اجازه می‌ده با گفتگوی چت‌مانند، site خودشون رو طراحی کنن. البته فعلاً این ابزارها ساده‌ان و برای site‌های خیلی پیچیده محدودیت دارن، اما همین که یک ساختار اولیه رو سریع تحویل می‌دن، قدم بزرگیه.

برای طراحان حرفه‌ای هم این یک فرصت تازه‌ست. تصور کن به جای کلنجار رفتن با طرح اولیه، AI اون رو برات تولید کنه و تو فقط روی بهبود جزئیات و ایجاد خلاقیت‌های خاص تمرکز کنی. به این ترتیب خروجی کارت هم سریع‌تر آماده می‌شه و هم می‌تونی وقتت رو صرف چیزهایی کنی که واقعاً نیاز به ذهن خلاق انسان داره.

چت‌بات‌های هوشمند و تعامل زنده با کاربر

الان خیلی از کسب‌وکارهای بزرگ از چت‌بات‌های هوشمند تو siteشون استفاده می‌کنن تا ۲۴ ساعته پاسخگوی کاربران باشن. مثلاً تو یه site فروش بلیط، اگه نیمه‌شب سؤالی درباره کنسلی بلیط داشته باشی، یه ربات مجهز به AI می‌تونه راهنماییت کنه. یا فروشگاه‌های اینترنتی با چت‌بات‌ها پیشنهاد محصول می‌دن، مشکل سفارشات رو حل می‌کنن و کلاً کاری می‌کنن کاربر حس کنه همیشه یکی اونجاست که کمکش کنه.

از دید طراحی site، وجود یک چت‌بات گوشه صفحه الان دیگه یه گزینه اضافی نیست، کم‌کم داره تبدیل به جزئی استاندارد از طراحی تجربه کاربری می‌شه. طراح باید مطمئن بشه این دستیار مجازی طوری توی صفحه جاگذاری بشه که تو ذوق نزنه و در عین حال همیشه در دسترس باشه. با هوشمندتر شدن این ربات‌ها، مرز بین "ربات" و "انسان" داره کمتر می‌شه و کاربران ممکنه حتی متوجه نشن که دارن با یه هوش مصنوعی حرف می‌زنن.

بهینه‌سازی محتوا و سئو با کمک هوش مصنوعی

جذابیت هوش مصنوعی فقط در ظاهر site یا تعاملاتش نیست؛ پشت صحنه هم AI داره غوغا می‌کنه. یکی از زمینه‌های مهم، سئو (SEO) و بهینه‌سازی محتواست. تا همین چند وقت پیش، تولید محتوای بهینه برای گوگل کاری بود که وقت و انرژی زیادی می‌برد – از تحقیق کلمات کلیدی گرفته تا نوشتن مقاله‌های بلند. حالا ابزارهای تولید محتوای مجهز به AI این کار رو خیلی راحت‌تر کردن. می‌تونی به یه هوش مصنوعی بگی "برام یه مقاله درباره طراحی site وردپرس با هوش مصنوعی بنویس" و اون هم در عرض چند دقیقه یه متن تحویلت بده که ساختار مناسبی برای موتورهای جستجو داره (البته به کیفیت محتوای انسانی شاید نرسه، ولی برای شروع عالیه).

در کنار این‌ها، بهینه‌سازی تجربه کاربری هم با AI آسون‌تر شده. مثلاً تست A/B که برای فهمیدن سلیقه کاربرها انجام می‌شه، حالا می‌تونه توسط هوش مصنوعی خودکار بشه. AI نسخه‌های مختلف یه صفحه (مثلاً با دو طرح مختلف دکمه‌ها یا رنگ‌ها) رو به کاربرها نمایش می‌ده و سریع تحلیل می‌کنه کدوم بهتر جواب گرفته. بعدش طراح می‌تونه همون نسخه برنده رو برای همه اعمال کنه. این‌جوری بدون اینکه ماه‌ها صبر کنیم تا داده جمع بشه، در زمان کوتاهی می‌فهمیم چی روی site بهتر کار می‌کنه. خلاصه که AI مثل یه دستیار خستگی‌ناپذیر، همه‌جا از سئو گرفته تا تجربه کاربری، کمک می‌کنه site بهینه‌تر و کاربرپسندتر بشه.

بهترین ابزارهای طراحی سایت چیست؟

فرض کن داری HTML یاد می‌گیری و یه جای کدت اشتباه می‌کنی، یه ابزار هوش مصنوعی می‌تونه فوری بهت بگه ایراد کارت کجاست و حتی پیشنهاد اصلاحش رو بده. یا وقتی تو طراحی ظاهر site به مشکلی برمی‌خوری، می‌تونی از یه دستیار مبتنی بر AI بپرسی "چجوری یه منوی کشویی تو صفحه اضافه کنم؟" و اون قدم به قدم راهنماییت می‌کنه. به بیان دیگه، هوش مصنوعی می‌تونه نقش یه مربی خصوصی رو بازی کنه که هر وقت گیر کردی، کمکت می‌کنه.