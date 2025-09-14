گروه موسیقی «شانوا» در ارومیه کنسرت اجرا می کند

احسان آیینفر، سرپرست گروه موسیقی «شانوا» در گفتوگو با کردپرس با اشاره به آغاز به کار نزدیک به یکسال گروه شانوا، اهداف و چشماندازهای این مجموعه را تشریح کرد و گفت: «این گروه متشکل از ۳۸ هنرمند است که ۳۱ نفر از اعضای گروه، نوازنده تنبور هستند و همچنین هنرمندانی با سازهای پرکاشن، بُلور، بالابان و سورنا نیز از شهرهای مختلف از جمله قوچان مهمان ما هستند. هدف اصلی ما گردآوری یک گروه بزرگ با محوریت تنبور برای اجرای موسیقی اصیل کردی است.»
او ترویج فرهنگ و هنر کردی را از دیگر مأموریتهای گروه شانوا برشمرد و افزود: «یکی از اهداف مهم ما، تشویق جوانان به یادگیری موسیقی اصیل کردی است؛ چرا که یادگیری این موسیقی، در واقع فراگیری ادبیات و زبان کردی نیز محسوب میشود.»
سرپرست گروه شانوا با تأکید بر اهمیت حمایت مردم از برنامههای فرهنگی، خاطرنشان کرد: «حمایت مردم، حمایت از هنر و فرهنگ خودشان است. هنرمند زمانی میتواند به کار خود ادامه دهد که بداند مردم پشتیبان فرهنگشان هستند. دیدن سالنی پر از تماشاگر، بزرگترین انگیزه برای هر هنرمندی است که با وجود تمام مشکلات و کمبودها، ایستاده و کار فرهنگی میکند.»
آیینفر در ادامه به برنامههای آینده گروه اشاره کرد و گفت: «٣٠ شهریور ماه جاری در دو سانس در ساعت های ١٩ و ٢١:٣٠ در تالار وحدت ارومیه اجرا خواهیم داشت و امیدواریم با موفقیت در اجرای اول، بتوانیم در شهرهای دیگر نیز کنسرت برگزار کنیم. کنسرت آغازین برای ما بسیار مهم است زیرا نقش کلیدی در جلب حمایت مردمی دارد.»
او در پایان با اشاره به زحمات اعضای گروه، یادآور شد: «حدود هفت ماه است که به صورت فشرده در حال تمرین و سرمایهگذاری مادی و معنوی روی این پروژه هستیم. حالا که کار به مرحله اجرا رسیده، انتظار داریم مردم نیز از این کار فرهنگی حمایت کنند.»
گفت و گو/ راضیه محمودپور
