تأکید آمریکا بر همکاری بیشتر با حکومت احمد الشرع

به گزارش کردپرس دریادار برد کوپر، فرمانده سنتکام، و توماس باراک سفیر آمریکا در ترکیه و فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه، روز جمعه (۱۲ سپتامبر) در کاخ ریاست‌جمهوری دمشق با احمد الشرع، رئیس‌جمهور سوریه دیدار کردند.

بر اساس بیانیه سنتکام، کوپر و باراک در این دیدار از حمایت دولت سوریه در مبارزه با داعش قدردانی کرده و تأکید کردند که نابودی این تهدید در خاک سوریه، خطر حملات احتمالی به خاک آمریکا را کاهش داده و همزمان در راستای تحقق «چشم‌انداز رئیس‌جمهور ترامپ برای خاورمیانه‌ای آباد و سوریه‌ای باثبات» است.

این دو مقام آمریکایی همچنین از همکاری دمشق در زمینه کمک به آزادی و بازگرداندن شهروندان آمریکایی در سوریه تقدیر کردند و بر ادامه تلاش‌ها برای پیشبرد اهداف ایالات متحده در منطقه، از جمله مذاکرات جهت ادغام گروه‌های مسلح مختلف سوری در ساختار نیروهای نظامی دولت جدید این کشور، تأکید نمودند.

طبق این بیانیه، سه طرف توافق کردند که دیدارهای مشابه در آینده ادامه یابد تا هر دو کشور تمرکز خود را بر مقابله با داعش در سوریه حفظ کنند.