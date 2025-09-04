پیشنهاد جدید آمریکا به کردهای سوریه

به گزارش کردپرس، منابع آگاه به روزنامه نشنال گفتهاند که ایالات متحده بار دیگر تلاشهای دیپلماتیک خود را برای جلوگیری از درگیری گسترده میان نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) و دولت مرکزی جدید سوریه آغاز کرده است؛ اقدامی که پس از تشدید خشونتها میان دو طرف اهمیت بیشتری یافته است.
دمشق مدعی شد در ۷۲ ساعت گذشته، محمولهای شامل پرتابگر راکت و سلاحهای دیگر را که قرار بود به مناطق تحت کنترل SDF در شرق سوریه قاچاق شود، توقیف کرده است. همچنین اعلام کرد تلاش نیروهای کرد برای نفوذ به خطوط مقدم در دیرالزور را خنثی کرده است؛ ادعایی که SDF آن را رد میکند. همزمان، جنگندههای ترکیه مواضع نیروهای کرد را در امتداد رود فرات هدف قرار دادند. آنکارا حامی اصلی دولت جدید دمشق به شمار میرود.
تغییر رویکرد واشنگتن
بر اساس این گزارش، رویکرد تازه آمریکا شامل کاهش فشار بر کردهاست، بهویژه پس از آنکه مقامات آمریکایی با خواسته آنان برای نظام غیرمتمرکز مخالفت کردند. در عوض، واشنگتن طرحهایی برای پر کردن شکافها میان دو طرف؛ بهویژه در مورد مطالبه اصلی دمشق مبنی بر انحلال کامل نیروهای دموکراتیک سوریه ارائه داده است.
یک منبع در واشنگتن گفته است: «پیشتر وزارت خارجه درِ خود را به روی کردها بسته بود، اما اکنون دوباره باز کرده است.» به گفته او، سرکوب خونین دولت در استان عمدتاً دروزینشین سویدا ــ که با مداخله نظامی اسرائیل متوقف شد ــ عامل تغییر رویکرد آمریکا نسبت به اقلیتها از جمله کردها بوده است.
با این حال، مقامات آمریکایی هشدار دادهاند که کردها نباید انتظار حمایت مشابه اسرائیل از دروزیها را داشته باشند. واشنگتن همچنان خواستار دادن امتیازات جدی از سوی SDF است، از جمله واگذاری مناطق عربنشین شرق و پایان دادن به انحصار تولید نفت.
دیدارهای دیپلماتیک
روز یکشنبه، الهام احمد، سیاستمدار برجسته کرد و مذاکرهکننده ارشد SDF، در امان پایتخت اردن، با دو عضو کمیته روابط خارجی کنگره آمریکا دیدار کرد. به گفته یک دیپلمات اردنی، این مذاکرات با نظارت نزدیک وزارت خارجه آمریکا انجام شد. همچنین اسکات بولز، دیپلمات ارشد آمریکایی مسئول پرونده کردها، با الهام احمد دیدار داشت.
پیشتر نیز سناتور جین شاهین و جو ویلسون نماینده در کنگره آمریکا با احمد الشرع، رئیسجمهوری جدید سوریه، در دمشق درباره وضعیت اقلیتها در مناطق تحت کنترل هیئت تحریرالشام دیدار کرده بودند.
چالشهای اساسی
SDF که بخشهای وسیعی از شرق سوریه شامل منابع نفت، گاز و گندم را در کنترل دارد، همچنان از انحلال سر باز میزند. این مناطق برای دولت الشرع، بهویژه برای تقویت پایگاه سنی او، اهمیت حیاتی دارد.
آمریکا پیشنهاد داده است بخشی از نیروهای SDF در ارتش جدید سوریه ادغام شوند؛ طرحی که به گفته منابع، به الشرع امکان پیشبرد اهدافش را میدهد و در عین حال به فرمانده SDF، مظلوم عبدی، اجازه میدهد بخشی از نیروهای خود و کانال ارتباطی مستقیم با دمشق را حفظ کند.
با این حال، منابع دیپلماتیک میگویند بیاعتمادی به اوج رسیده است، بهویژه پس از کشتار در سویدا که کردها را در موضع سختتری قرار داده است. احمد الشرع نیز از چهرههای سرسخت به شمار میرود که معتقد است حوادث سویدا موقعیت کردها را تقویت کرده است.
مانع اصلی: ترکیه
به گفته یک دیپلمات غربی، حتی زمانی که الشرع انعطاف نشان میدهد، نمیتواند در مورد پرونده کردها بدون هماهنگی با ترکیه تصمیمگیری کند. آنکارا با هرگونه تمرکززدایی و واگذاری اختیارات به اقلیتها مخالف است و SDF را تهدیدی امنیتی میداند.
قرار است الهام احمد در روزهای آینده به دمشق سفر کند تا در دور تازهای از مذاکرات درباره آینده نیروهای دموکراتیک سوریه شرکت کند. اما به باور تحلیلگران، تا زمانی که دولت سوریه با اصل تمرکززدایی موافقت نکند، کردها امتیاز واقعی نخواهند داد و گفتوگوها بیشتر برای جلب رضایت واشنگتن ادامه خواهد یافت.
نظر شما