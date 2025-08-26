انهدام باند قاچاق مواد مخدر با ۴۲ کیلوگرم تریاک در مهاباد

به گزارش کردپرس، سردار رحیم جهانبخش در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در راستای مبارزه با مواد مخدر و در پی اخبار واصله مبنی بر اینکه افرادی به صورت باند، به انتقال مواد مخدر به شهرستان مهاباد اقدام می کنند، رسیدگی به موضوع در دستور کار اطلاعاتی ماموران انتظامی شهرستان قرار گرفت.

او افزود: پس از بررسی های تخصصی و هماهنگی های قضائی و رصد مسیر های تردد، خودروهای مورد استفاده متهمان شناسایی شدند.

فرمانده انتظامی استان ادامه داد: در نهایت با عملیات ضربتی پلیس، خودروی متهمان توقیف و در بازرسی از آنها مقدار ۴۲ کیلو و ۵۰۰گرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف شد.

او ادامه داد: در این خصوص ۳دستگاه خودرو توقیف و ۶متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی، تحویل مراجع قضائی شدند.

سردار جهانبخش در پایان تاکید کرد: با توجه به نقش بی بدیل شهروندان در دستاوردهای پلیس، ضروری است همکاری های آنان در این زمینه، بیش از گذشته با ماموران تداوم یابد و هر گونه مورد مشکوکی را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند و همچنین شماره تلفن ۱۹۷ پلیس آماده دریافت هرگونه نظرات، پیشنهادات و تقدیر شما همشهریان عزیز از عملکرد پلیس است/.