به گزارش کردپرس، اعضای این جریان اعلام کردهاند هدف آنها پیگیری مشکلات مردم، از جمله بحران حقوق کارکنان و افزایش قیمت سوخت و تلاش برای بهبود وضعیت موجود است. آنها همچنین بر تلاش برای ایجاد سازوکاری جهت همکاری میان نیروها و احزاب سیاسی مخالف و افرادی که دغدغه مسائل عمومی را دارند، تأکید کردهاند.
این جریان در نخستین تحرک سیاسی خود با دانا احمد مجید و جنبش تغییر و سپس با اتحاد اسلامی دیدار کرده است. اعضای این گروه اعلام کردهاند در روزهای آینده با دیگر جریانهای مخالف نیز دیدار خواهند کرد.
در حال حاضر این جریان از پنج نفر تشکیل شده است: عبدالله ملا نوری، شیرکو حمهامین و پیمان عزالدین که هر سه از نمایندگان سابق جنبش تغییر در پارلمان بودهاند؛ آرام جمال، مسئول مؤسسه کردی انتخابات، و ماموستا شنو، از اعضای سابق جنبش تغییر.
اعضای این جریان پیشبینی کردهاند که در روزهای آینده شخصیتها و افراد بیشتری به آنها ملحق شوند و دامنه فعالیتهایشان گسترش یابد.
این تحرک سیاسی جدید در سلیمانیه در شرایطی شکل گرفته است که بحران حقوق کارکنان، افزایش هزینههای زندگی و اختلافات سیاسی از مهمترین چالشهای اقلیم کردستان به شمار میرود.
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