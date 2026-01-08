به گزارش کردپرس، درگیریها در شهر حلب طی روزهای اخیر بهویژه در محلههای کُردنشین شیخ مقصود، اشرفیه و بنیزید وارد مرحلهای کمسابقه از شدت شده است. منابع محلی و نیروهای امنیت داخلی حلب (آسایش) وابسته به نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) از ادامه حملات توپخانهای، پهپادی و زمینی نیروهای وابسته به دولت موقت سوریه خبر میدهند؛ حملاتی که تلفات قابل توجهی در میان غیرنظامیان برجای گذاشته است.
بر اساس اخبار منتشر شده در رسانههای محلی سوریه، دولت موقت سوریه از ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۵ این محلهها را در محاصره کامل قرار داده و مانع ورود نیازهای اولیه زندگی به آنها شده است. از ۶ ژانویه ۲۰۲۶ نیز حملات گسترده با استفاده از توپخانه، خمپاره، تانک، خودروهای زرهی، پهپاد و سلاحهای سنگین آغاز شده و به مدت بیش از ۷۲ ساعت بهطور مداوم ادامه داشته است.
گفته میشود گروههای مسلحی چون الحمزات، نورالدین زنگی، سلطان مراد و الامشات که تحت چتر وزارت دفاع دولت موقت سوریه فعالیت میکنند و از حمایت مستقیم ترکیه برخوردارند، در این حملات نقش محوری دارند. منابع محلی همچنین از پرواز مداوم پهپادهای شناسایی و تهاجمی ترکیه بر فراز این محلهها خبر میدهند.
تلفات انسانی و خسارات
بر اساس آخرین آمار اعلامشده از سوی نیروهای آسایش حلب:
-
۹ غیرنظامی کشته و دستکم ۶۳ نفر زخمی شدهاند.
-
در حملات به بنیزید، دستکم ۲ غیرنظامی زخمی شدند.
-
تنها در یک مورد، بمباران شیخ مقصود منجر به زخمی شدن یک غیرنظامی دیگر شد.
نیروهای امنیت داخلی اعلام کردند که منازل مسکونی، مدارس و مراکز فرهنگی به اهداف نظامی تبدیل شدهاند. به گفته این نیروها، برخی مدارس و مراکز فرهنگی از سوی گروههای مسلح به پایگاههای نظامی و محل استقرار تانک و سلاحهای سنگین تبدیل شده است.
مقاومت آسایش و عقبنشینی مهاجمان
آسایش حلب از دفع چندین حمله زمینی خبر داد و اعلام کرد که در جریان درگیریها:
-
۴ خودروی نظامی سنگین نیروهای مهاجم منهدم شده،
-
یک تانک و یک پهپاد ساقط شده،
-
و حملات در محورهایی چون کاستلو، بنیزید و منطقه سریانی ناکام مانده است.
نظر شما