روایت اتحادیه میهنی کردستان از ماجرای میران بکر؛ «هیچ ربایشی در کار نبوده»

به گزارش کردپرس، دفتر سیاسی اتحادیه میهنی کردستان در اربیل درباره «ربوده‌شدن» میران بکر، کارمند وزارت پیشمرگه، بیانیه‌ای منتشر کرد و در آن آورده است: «وی تحت تأثیر مواد الکلی بوده، به یک خودرو آسیب زده و به نگهبانان حمله کرده است. سپس او را به اتاق افسر مسئول منتقل کرده‌اند و بعد از آن، میران بکر از نگهبانان عذرخواهی کرده است».

روابط عمومی دفتر سیاسی اتحادیه میهنی در اربیل شامگاه امروز در بیانیه‌ای اعلام کرد: ساعت ۱۲:۳۰ بامداد، میران بکر با یک خودروی فورد اکسپلورر مشکی وارد خیابان مجاور مقر دفتر سیاسی شده و در حالی که تحت تأثیر مواد الکلی بوده، به یک خودرو آسیب زده است.

در این بیانیه آمده است: نگهبانان به او تذکر داده‌اند که این محل جای توقف و انجام چنین رفتاری نیست، اما نامبرده از خودرو پیاده شده و به نگهبانان مقر دفتر سیاسی حمله کرده است. در نتیجه، گشت نگهبانی دفتر سیاسی او را به اتاق افسر مسئول منتقل کرده و ساعت ۱۲:۴۳ بامداد وارد اتاق شده است.

دفتر سیاسی اتحادیه میهنی تأکید کرده است: «پس از اطمینان از اینکه نامبرده به‌شدت تحت تأثیر مواد الکلی بوده و هویت او مشخص شده، خودِ وی از نگهبانان مقر عذرخواهی کرده و با احترام، ساعت ۰۱:۰۰ بامداد مقر دفتر سیاسی را ترک کرده است».

دفتر سیاسی اتحادیه میهنی افزوده است: «تمام موارد یادشده با مدارک ویدئویی نزد ما محفوظ است و با حضور شاهدانی از ساکنان محله شهدای اتحادیه میهنی، تمامی این مستندات در اختیار کمیته تحقیق قرار خواهد گرفت؛ کمیته‌ای که طبق قانون از دو طرف وابسته به نیروهای امنیتی و نظامی تشکیل شده است».

میران بکر در گفت‌وگویی اعلام کرد: «شب گذشته در محله شهدای اربیل از خانه یکی از دوستانم برمی‌گشتم، اما وقتی از خودرو پیاده شدم، ظرف چند ثانیه چند فرد مسلح به شکلی خشن به من حمله کردند و مرا به مکانی نامعلوم بردند و سپس مورد شکنجه قرار دادند».

وی افزود: «بیش از سه خودروی پر از افراد مسلح حضور داشتند. بدون هیچ درخواست یا توضیحی، مرا شکنجه کردند و حتی اجازه صحبت کردن هم نمی‌دادند. با مشت و قنداق تفنگ به‌شدت مرا زدند. کاملاً سازمان‌یافته آمده بودند؛ من صحبت می‌کردم و آن‌ها مرا می‌زدند».