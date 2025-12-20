۲۹ آذر ۱۴۰۴ - ۱۰:۰۴

رئیس گذرگاه‌های مرزی عراق:

تبادل مسافر از مرز چیلات به‌صورت محدود آغاز می‌شود

سرویس ایلام - رئیس گذرگاه‌های مرزی عراق عصر جمعه در دیدار با مسئولان ارشد استان ایلام در بغداد، از توافق مهمی برای افتتاح مرز چیلات دهلران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری کردپرس، عمر الوائلی پس از برگزاری نشستی با حضور آل صادق سفیر جمهوری اسلامی ایران، احمد کرمی استاندار ایلام و چراغی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در این نشست تصمیم گرفته شد مرز چیلات به‌عنوان گذرگاه جدید میان ایران و عراق افتتاح شود.

وی بیان کرد: در مرحله نخست، تبادل مسافر از این مرز به‌صورت محدود آغاز خواهد شد و سپس به‌تدریج افزایش می‌یابد.

وی گفت: هدف نهایی، استفاده از مرز چیلات برای تردد زائران اربعین حسینی است تا فشار بر سایر گذرگاه‌ها کاهش یابد.

رئیس گذرگاه‌های عراق اضافه کرد: همچنین توافق شد این مرز در آینده به‌عنوان گذرگاه تجاری فعال شود و زمینه تبادلات اقتصادی میان دو کشور را فراهم کند.

الوائلی تأکید کرد: با افتتاح چیلات، یک گذرگاه جدید به مجموعه مرزهای عراق افزوده می‌شود و این امر موجب تقویت همکاری‌ها و هماهنگی‌های بیشتر با جمهوری اسلامی ایران خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: تسهیلات لازم برای راه‌اندازی این مرز در نظر گرفته خواهد شد و این اقدام گامی مثبت در توسعه روابط دو کشور محسوب می‌شود.

