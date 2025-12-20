به گزارش خبرگزاری کردپرس، عمر الوائلی پس از برگزاری نشستی با حضور آل صادق سفیر جمهوری اسلامی ایران، احمد کرمی استاندار ایلام و چراغی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در این نشست تصمیم گرفته شد مرز چیلات بهعنوان گذرگاه جدید میان ایران و عراق افتتاح شود.
وی بیان کرد: در مرحله نخست، تبادل مسافر از این مرز بهصورت محدود آغاز خواهد شد و سپس بهتدریج افزایش مییابد.
وی گفت: هدف نهایی، استفاده از مرز چیلات برای تردد زائران اربعین حسینی است تا فشار بر سایر گذرگاهها کاهش یابد.
رئیس گذرگاههای عراق اضافه کرد: همچنین توافق شد این مرز در آینده بهعنوان گذرگاه تجاری فعال شود و زمینه تبادلات اقتصادی میان دو کشور را فراهم کند.
الوائلی تأکید کرد: با افتتاح چیلات، یک گذرگاه جدید به مجموعه مرزهای عراق افزوده میشود و این امر موجب تقویت همکاریها و هماهنگیهای بیشتر با جمهوری اسلامی ایران خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: تسهیلات لازم برای راهاندازی این مرز در نظر گرفته خواهد شد و این اقدام گامی مثبت در توسعه روابط دو کشور محسوب میشود.
