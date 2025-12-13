نامادری شکنجه گر «آوا» به دار مجازات آویخته شد

به گزارش کردپرس، ناصر عتباتی با اعلام این خبر گفت: سال ۱۴۰۲ دختر بچه ۴ ساله ارومیه‌ای به دست نامادری خود به قتل رسید و موضوع باعث جریحه دار شدن احساسات عمومی مردم شد.

او افزود: رسیدگی‌ها برابر قانون به پرونده در دستور کار قرار گرفت و پس از صدور کیفرخواست در دادسرا حکم اولیه در دادگاه کیفری یک صادر و توسط دیوان عالی کشور تایید شد.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی اضافه کرد: علاوه بر مادر آوا که قصاص نفس مرتکب را بجد مطالبه کرده بود اذهان عمومی هم اجرای قصاص نفس مرتکب را خواستار بودند تا اینکه حکم قصاص نفس نامادری آوا سحرگاه روز شنبه ۲۲ آذر به مرحله اجرا درآمد.

آوا دختربچه ٤ ساله ارومیه ای به دلیل فعالیت پدر خود در یکی از استان های همجوار در کنار نامادری اش زندگی می کرد، در روزهای پایانی آذر ماه سال ١٤٠٢ با آزار و اذیت نامادری دچار ضربه مغزی شد و اوایل دی ماه همان سال در بیمارستان جان خود را از دست داد

در پی این حادثه نامادری وی تفهیم اتهام و روانه زندان شد و در اسفند ماه حکم قصاص دریافت کرد.