سوریه یک سال پس از اسد

به گزارش کردپرس، گزارش تازه نشریهٔ آمریکایی نشنال اینترست با بررسی وضعیت سوریه یک سال پس از سقوط حکومت بشار اسد، از افزایش نگرانی اقلیتهای مذهبی و تشدید خشونتها در مناطق مختلف کشور خبر میدهد. طبق این گزارش، سیاست استقبال بدون شرط غرب از احمد الشرع، رهبر سابق هیئت تحریر الشام و رئیس دولت جدید سوریه، باعث تشدید ناامنی و تلفات سنگین شده است.
بر اساس آمار ارائهشده توسط دیدبان حقوق بشر سوریه، در ۹ ماه نخست حکومت الشرع بیش از ۱۰ هزار نفر در درگیریها و حملات فرقهای کشته شدهاند؛ رقمی که از میزان تلفات در سالهای پایانی جنگ داخلی بیشتر است.
در گزارش آمده است که در سپتامبر دستکم ۷۰ نفر در خشونتهای فرقهای کشته شدهاند. همچنین طی دو حادثه جداگانه در استانهای حمص و حماه، چند شهروند مسیحی و علوی به دست نیروهای وابسته به HTS هدف قرار گرفتهاند. ویدئوهایی که همزمان با سفر الشرع به نیویورک منتشر شد، نیروهای امنیتی و شبهنظامیان سنی را در حال شعلهور کردن جنگلهای منطقه مسیحینشین «وادی النصاری» نشان میدهد.
گزارش نشنال اینترست دو حادثه گسترده را «نقطهٔ عطف خشونتها» توصیف میکند:
- کشتار علویان در ساحل سوریه در ماه مارس، با بیش از ۱۵۰۰ کشته طی سه روز،
- و حمله به جامعهٔ دروزیان سویدا در ماه ژوئیه که در آن بیش از هزار نفر جان باختند.
تصاویر منتشرشده از این دو رویداد حاکی از اعدامهای میدانی، شکنجه، تجاوز و حمله به مراکز درمانی است. پس از انتشار این تصاویر و درخواست جامعهٔ دروزیان اسرائیل برای حمایت از همکیشان، نیروی هوایی اسرائیل در ۱۶ ژوئیه وزارت دفاع سوریه را در دمشق هدف قرار داد که به عقبنشینی نیروهای HTS انجامید.
طبق این گزارش، اکنون جوامع مسیحی، علوی، کرد و دروزی در انتظار وقوع حملهٔ گسترده بعدی هستند. گزارشهایی از تخریب قبرستانها و کلیساهای مسیحیان، ربایش زنان علوی، سوزاندن زیارتگاهها، حمله به دانشجویان دروزی و محدودیتهای اعمالشده علیه مدارس کردی منتشر شده است.
نشنال اینترست در ادامه مینویسد که کشورهای غربی باید هرگونه تعامل با دولت دمشق را به معیارهای مشخصی از جمله تضمین امنیت اقلیتها و تحقیقات مستقل دربارهٔ جنایات مشروط کنند. این نشریه هشدار میدهد که تداوم حضور الشرع در نشستهای بینالمللی بدون چنین شروطی، موجب جسورتر شدن دمشق در ادامه خشونتها خواهد شد.
