به گزارش خبرگزاری کردپرس، حبیب بخشوده با بیان اینکه تجربه و مهارت صفربیگی در سرایش شعر فارسی و زیستن در فضای شعر سبک هندی، باعث شده که اشعار کردی وی غنای متفاوتی داشته باشد، خاطر نشان کرد: صفربیگی با چاپ «خه‌ولوان» زبان مادری را دوباره زنده کرد.

وی افزود: صفربیگی با این آثار نشان داد زبان کردی جنوبی ظرفیت بیانی بسیار بیشتری از آنچه تصور می‌شود دارد.

بخشوده تأکید کرد: نسل جوان شاعران باید از تجربه چنین شاعرانی استفاده کنند تا مسیر ادبیات بومی در ایلام استمرار داشته باشد.

او گفت: جلیل صفربیگی نه فقط شاعر، بلکه یکی از چهره‌های اثرگذار ادبیات کردی جنوبی است، شاعری که توانسته میان سنت و نوآوری پیوند برقرار کند و نسل تازه‌ای از مخاطبان را با شعر کردی همراه سازد.

حسین شکربیگی شاعر و پژوهشگر ادبی با قدردانی از برگزارکنندگان این رونمایی گفت: این جلسه مجال نقد آکادمیک کامل نیست، اما دو پرسش بنیادین را برای فهم «خەولوان» طرح می‌کند: آیا صفربیگی ادامه‌دهنده سنت است؟ یا آفریننده مسیر جدید؟

وی افزود: صفربیگی با وجود ریشه‌داشتن در سنت، ساختارها و موسیقی شعر کردی را به سمت مسیری تازه هدایت کرده است؛ او سنت را تخریب نمی‌کند بلکه بازآفرینی می‌کند.

وی با بیان این سوال که تفاوت صفربیگی با شاعران دیگر کردی چیست؟ گفت: تصویرسازی گسترده‌تر، روایت‌مندی قوی‌تر ،استفاده اندیشیده از اشیا و جغرافیا، موسیقی درونی پیشرفته و زبان زنده و پویا.

شکربیگی اضافه کرد: خلاقیت یعنی «قرار دادن بهترین کلمه در بهترین موقعیت» و صفربیگی در این کار مهارت ویژه‌ای دارد.

وی در ادامه به تجربه‌های کارگاهی حوزه هنری اشاره کرد و گفت :شعر خوب محصول پرورش، مداومت و اندیشه است و صفربیگی نمونه‌ای پیشرو در میان نسل شاعران کردی جنوبی است.