۷ آذر ۱۴۰۴ - ۱۱:۵۶

هشدار قباد طالبانی نسبت به «پوشش‌های فریبکارانه» رسانه‌های وابسته به حزب دمکرات کردستان

سرویس عراق و اقلیم کردستان- قباد طالبانی با انتقاد تند از پوشش رسانه‌ها و صفحات شبکه‌های اجتماعی نزدیک به حزب دمکرات کردستان، آن‌ها را به «دامن‌زدن به تنش داخلی و تخریب آرامش سیاسی» متهم کرد و خواستار توقف فوری این روند شد.

به گزارش کردپرس، قباد طالبانی، عضو دفتر سیاسی اتحادیه‌ میهنی کردستان و معاون نخست‌وزیر اقلیم کردستان، اعلام کرد که به‌شدت شیوه‌ی پوشش و رفتار رسانه‌ها و برخی شبکه‌های اجتماعی وابسته و نزدیک به حزب دمکرات را محکوم می‌کند و از اسپانسرها و مالکان آن‌ها می‌خواهد که به این شیوه‌ی «گفتار رسانه‌ای خطرناک» پایان دهند.

قباد طالبانی با انتشار پیامی در صفحه‌ی فیس‌بوک خود نوشت: «به‌شدت محکوم می‌کنم شیوه‌ی پوشش رسانه‌ای کانال‌ها و برخی شبکه‌های اجتماعی وابسته و نزدیک به دمکرات را که از یک سو به‌گونه‌ای فریبکارانه از وحدت و همصدایی کردها سخن می‌گویند و از سوی دیگر با دمیدن بر فضای تنش و بازتولید نفس‌های دوران جنگ داخلی، در مسیر تخریب آرامش اجتماعی و سیاسی گام برمی‌دارند.»

معاون نخست‌وزیر اقلیم همچنین تأکید کرد: «از اسپانسرها و صاحبان این رسانه‌ها می‌خواهم در راستای منافع عمومی و ملی، به این شیوه‌ و گفتار رسانه‌ای خطرناک پایان دهند و برای آن مرزی مشخص کنند.»

او همچنین خاطرنشان کرد: «اطمینان داشته باشید ممکن است پروپاگاندا و عملیات رسانه‌ای برای مدتی حقیقت را پنهان کند، اما در نهایت حقیقت مانند خورشیدِ تابان خود را آشکار خواهد کرد.»

