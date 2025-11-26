به گزارش کردپرس، خضر کاک درویشی اظهار کرد: در راستای مدیریت بهینه مصرف انرژی با هدف رعایت اصل صرفه‌جویی، کاهش آلایندگی هوا و همچنین در راستای حمایت از بنیان خانواده و اجرای قانون جوانی جمعیت، بدینوسیله ساعت کار کلیه دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌ها، نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی، شهرداری‌ها و بانک‌های استان از تاریخ ۱۴۰۴.۰۹.۰۱ تا پایان سال جاری به شرح ذیل اعلام می‌شود: ساعت کار در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷:۴۵ صبح الی ۱۵:۱۵ بعد از ظهر تعیین می‌شود.

کاک درویشی گفت: همچنین روزهای پنجشنبه در چارچوب آیین‌نامه دورکاری (شماره ۷۶۴۸۱ / ۴۴۷۲۶ مورخ ۱۳۸۹.۰۴.۰۷) و به نحوی که در فرآیند خدمات‌رسانی و انجام وظیفه، وقفه ایجاد نشود از ابتدای آذرماه به صورت دورکاری خواهد بود.

او ادامه داد: با هدف افزایش بهره‌وری، مدیران دستگاه‌های اجرایی موظف هستند برای هر یک از کارکنان خود، وظایف مشخصی را به صورت دورکاری در روزهای پنجشنبه تعریف کرده و بر روند اجرای دورکاری نظارت داشته و گزارش آن را به معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری آذربایجان‌غربی ارسال نمایند.

معاون استاندار آذربایجان غربی گفت: مراکز دارای نوبت کاری، امدادی، درمانی، خدمات ضروری، اتفاقات، بیمارستان‌ها، اورژانس، مراکز امداد و نجات، آتش‌نشانی، پاسگاه‌ها و مراکز انتظامی از دورکاری پنجشنبه‌ها مستثنی بوده و فعالیت آنها طبق روال عادی ادامه خواهد داشت.

او درخصوص مراکز بهداشتی (خانه سلامت، مراکز جامع سلامت و پایگاه سلامت) نیز بیان کرد: براساس بند ۲ و مراکز جامع شبانه‌روزی طبق روال قبلی به ارائه خدمات ادامه خواهند داد.

کاک درویشی افزود: ساعت کاری بانک‌های استان نیز براساس قوانین شورای هماهنگی بانک‌ها خواهد بود و در روزهای پنجشنبه نیز به‌صورت شعب کشیک به ارائه خدمات ضروری بانکی به شهروندان خواهند پرداخت.

او تصریح کرد: دانش‌آموزان طبق تقویم آموزشی وزارت آموزش و پرورش در مدارس حضور خواهند داشت و هیچ تغییری در برنامه‌های آموزشی ایجاد نشده است همچنین دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند در دوره سرد سال دمای ساختمان‌ها را حداکثر تا ۲۰ درجه تنظیم کرده و در روزهای پنجشنبه و ایام تعطیل، سامانه‌های گرمایشی را خاموش کنند.