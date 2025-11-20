پلیس راهور کردستان از مالکان خودروهای توقیفی می خواهد برای ترخیص مراجعه کنند

سرهنگ همتی زاده در گفت وگو با خبرنگار کرد پرس، با ارائه گزارشی از وضعیت وسایل نقلیه توقیفی، گفت: در حال حاضر بیش از ۳۲ هزار و ۲۴۷ دستگاه خودرو و موتورسیکلت در پارکینگ های استان نگهداری می شود.

وی اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون ۳ هزار و ۱۷۹ دستگاه خودرو و یک هزار و ۲۳۵ دستگاه موتورسیکلت به پارکینگ ها منتقل شده و در همین مدت ۱۶ هزار و ۵۰۸ وسیله نقلیه نیز ترخیص شده است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کردستان به برخورد با تخلفات خاص تاکید کرد و افزود: در حوزه خودروهای شوتی ۲۳۴ مورد و در زمینه آلودگی صوتی ۳۵۰ مورد برخورد قانونی انجام شده که این موارد همه پارکینگ های استان را شامل می شود.

سرهنگ همتی زاده با دعوت از مالکان خودروها و موتورسیکلت های دارای مشکلات قضایی یا توقیف شده، ادامه داد: ضروری است مالکان هرچه سریع تر به مراکز پلیس به علاوه ۱۰، پلیس راهور مرکز استان و واحدهای شهرستانی مراجعه کنند.

وی با توجه به فرارسیدن فصل سرما هشدار داد: بارندگی و شرایط جوی می تواند موجب فرسودگی وسایل نقلیه متوقف شده شود، بنابراین تأکید می کنیم مالکان برای رفع مشکلات قانونی و تسهیل روند ترخیص اقدام کنند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کردستان یادآور شد: پلیس راهور آمادگی دارد نهایت همکاری را با شهروندان در زمینه ترخیص وسایل نقلیه انجام دهد.