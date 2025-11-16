برگزاری دومین دوره جشنواره فرامرزی مطبوعات پس از ۱۰ سال در ایلام

به گزارش خبرگزاری کردپرس، علی حیدربیگی در نشست هماهنگی برگزاری این جشنواره با تشریح روند برگزاری این رویداد، از آغاز رسمی مراحل اجرایی جشنواره خبر داد.
وی با یادآوری اینکه نخستین دوره جشنواره فرامرزی رسانه در سال ۱۳۹۵ در ایلام برگزار شد، گفت: قرار بود استانهای کرمانشاه و کردستان میزبان دورههای بعد باشند، اما با توجه به سنگینی کار و نبود تجربه کافی، این مهم تاکنون محقق نشد و اکنون پس از حدود یک دهه، بار دیگر ایلام پیشگام برگزاری دومین تجربه این جشنواره شده است.
وی افزود: موضوع جشنواره در دیدار با مدیرکل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد مطرح شد و پس از چند ماه پیگیری مداوم، معاونت مطبوعاتی با برگزاری دوره دوم موافقت کرد و در این مدت همکاری ارزشمندی از سوی مجموعه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان صورت گرفته است.
حیدربیگی با تأکید بر نقش رسانه در ارتقای جایگاه فرهنگی و اجتماعی کشور بیان کرد: رسانه مهمترین عنصر فرهنگی و اجتماعی امروز است اما متأسفانه در حوزه فعالیتهای برونمرزی آنطور که باید فعال نبوده و این باعث شده صدای ما کمتر در سطح جهان شنیده شود.
وی با اشاره به تجربیات نخستین دوره جشنواره گفت: در سال ۱۳۹۵ به دلیل درگیریهای گسترده لجستیکی، فرصت شکلگیری کارگروههای محتوایی مشترک میان رسانههای ایران و عراق فراهم نشد، این بار تلاش میکنیم رسانههای استانهای نوار مرزی دو کشور از جمله خوزستان، کردستان، کرمانشاه، آذربایجان غربی و ایلام در ایران و استانهای واسط، نینوا، سلیمانیه، اربیل و حلبچه در عراق بهصورت ساختاریافته در این رویداد مشارکت داشته باشند.
رئیس خانه مطبوعات در پایان ابراز امیدواری کرد: جشنواره بتواند زمینهساز گسترش تعاملات رسانهای منطقهای شود.
محمدامین احمدبیگی مدیر خانه مطبوعات استان ایلام نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت برنامهریزی دقیق برای برگزاری جشنواره کشوری در اردیبهشتماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: چنانچه روند اداری و جلسات تخصصی مرتبط تا پایان سال جاری نهایی شود، امکان انتشار فراخوان ملی و دریافت آثار فراهم خواهد شد.
وی ضمن تقدیر ویژه از حمایتهای استاندار و مدیران کل ارشاد افزود: برگزاری موفق این رویداد مستلزم تأمین منابع مالی است و حدکد ۳ میلیارد تومان برای برگزاری موفقیتآمیز دور دوم جشنواره در نظر گرفته شده است.
وی در ادامه به قانون مغفولمانده حوزه اقتصاد رسانه اشاره کرد و افزود: با وجود تصویب قانونی در هیئت وزیران از سال ۱۴۰۲، تاکنون هیچیک از دستگاههای اجرایی استان ایلام، اعم از حوزه نفت، نیرو و سایر بخشها، آن را عملیاتی نکردهاند، در حالیکه این قانون پیوند مستقیمی با اقتصاد رسانه و تداوم حیات رسانههای استان دارد و اجرای دقیق آن ضرورت ویژهای دارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به ضعف تعامل برخی دستگاهها با رسانهها اشاره کرد و گفت: برخی ادارات با وجود اجرای پروژههای کلان، اقدام مؤثری در حوزه اطلاعرسانی انجام نمیدهند و تعامل حداقلی با رسانهها دارند که ضروری است این دستگاهها برای پروژههای خود پیوست رسانهای تعریف کنند و ارتباط منظم و هدفمند با رسانهها را در دستور کار قرار دهند.
در پایان این جلسه معاون فرهنگی ارشاد اسلامی، خانه مطبوعات و رسانههای استان ایلام با اهدا لوح سپاس از احمد کرمی، استاندار ایلام، به پاس حمایتهای مؤثر وی از اصحاب رسانه و فعالیتهای خانه مطبوعات استان تقدیر کرد.
