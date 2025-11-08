تولید و توزیع بیش از ۴۲ هزار تن کنسانتره دامی در بین دامداران آذربایجان غربی

به گزارش کردپرس، پرویز بستانچی افزود: براساس تکالیف قانونی و مفاد برنامه هفتم توسعه کشور، وزارت جهاد کشاورزی موظف است در راستای کاهش وابستگی به واردات نهاده‌های دامی، حداقل ۵۰ درصد از نیاز کشور را از طریق افزایش بهره‌وری و ارتقای کیفیت خوراک دام و طیور در داخل تأمین کند.

او با اشاره به ظرفیت قابل توجه کارخانجات خوراک دام در آذربایجان‌غربی اظهار کرد: در حال حاضر ۳۲ واحد تولید خوراک دام و طیور با ظرفیت اسمی بیش از یک‌میلیون و ۳۱۰ هزار تن در سال در استان فعال هستند که از این تعداد، حدود ۱۷ واحد به‌صورت تخصصی در زمینه تولید کنسانتره دامی فعالیت می‌کنند.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی ادامه داد: این استان در رتبه‌بندی کارخانجات خوراک دام کشور از جمله استان‌های پیشرو به شمار می‌رود و توسعه این واحدها با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین تولید، ضمن افزایش بهره‌وری، موجب کاهش هزینه‌های تولید، ارتقای سلامت دام، بهبود کیفیت محصولات دامی و افزایش بازده اقتصادی در واحدهای دامداری می‌شود.

بستانچی تأکید کرد: توجه به تولید داخلی خوراک دام، از راهبردهای اساسی بخش کشاورزی در تحقق امنیت غذایی پایدار کشور است و حمایت از تولیدکنندگان این حوزه می‌تواند نقش مؤثری در دستیابی به اهداف کلان برنامه هفتم توسعه ایفا کند.