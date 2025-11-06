کردستان با پتانسیل های فراوان می تواند موتور محرکه تحول در کشور باشد

به گزارش کرد پرس، مسعود پزشکیان پیش از ظهر امروز، پنج شنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۴، در ادامه برنامه های سفر دولت وفاق ملی به استان کردستان، در نشست با سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی استان با تأکید بر ضرورت رعایت عدالت، مشارکت مردمی، همکاری بین بخشی و استفاده از فناوری مناسب در ساختار نظام اداری کشور، گفت: عدالت، پایه ای ترین اصل در هر نظام مدیریتی است و هر ساختاری که بر عدالت استوار نباشد، دوام نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه اختلاف ها و ناهماهنگی ها از بی عدالتی سرچشمه می گیرد، افزود: در نظام سلامت باید فقیر و غنی را به صورت برابر دید. خدمت باید برای همگان یکسان ارائه شود؛ بدون تمایز از نظر طبقه، نژاد یا جنسیت. عدالت، اصل نخست در ارائه خدمت و زیربنای اعتماد عمومی و پایداری نظام مدیریتی است. اگر در سطح توزیع امکانات تبعیض وجود داشته باشد و مردم احساس کنند حقی از آن ها تضییع شده است، زیربنای همکاری و توسعه از بین خواهد رفت.

پزشکیان اظهار کرد: عدالت صرفاً یک مفهوم اخلاقی نیست، بلکه ضرورتی مدیریتی است. سیستمی عادلانه است که در آن پاداش ها و فرصت ها بر اساس شایستگی و نیاز توزیع شود، نه بر اساس نفوذ یا موقعیت اجتماعی.

رئیس جمهور با اشاره به اصل دوم یعنی روابط بین بخشی، گفت: ساختارهای اداری کشور هر یک برای خود سازوکار جداگانه ای ایجاد کرده اند که کارایی را کاهش داده است. ارتباط میان دستگاه ها باید آسان و روان شود تا فرآیند کار شکل گیرد. گاه وزرایی که در جلسات دولت کنار هم می نشینند، در ادارات خود برای اجرای امور به جای گفت وگو، نامه نگاری می کنند؛ این روند باید اصلاح شود.

وی افزود: در استان ها نیز شوراهای برنامه ریزی می توانند با کاهش بروکراسی و تسهیل ارتباطات، مشکلات را حل کنند. ما با ساختارهای جزیره ای مواجهیم؛ هر وزارتخانه تنها به حوزه خود می نگرد و نگاه سیستمی به حل مشکلات ندارد. این امر موجب اتلاف وقت و منابع می شود. باید فرآیندها را بازتعریف کنیم. وقتی یک فعال اقتصادی برای مجوز سرمایه گذاری باید به چند سازمان مراجعه کند و مدارک تکراری ارائه دهد، یعنی روابط بین بخشی ناکارآمد است. باید این زنجیره را به یک جریان واحد تبدیل کنیم.

پزشکیان در ادامه اصل سوم یعنی مشارکت مردمی را یکی از ارکان موفقیت سیاست ها دانست و تأکید کرد: حضور مردم در تصمیم گیری ها شرط اصلی موفقیت است. دولت باید مشکلات جامعه را با همکاری تولیدکنندگان، صنعتگران، تجار و فعالان صنفی حل کند. تصمیم گیری در فضای بسته بدون گفت وگو با مردم نتیجه مؤثری نخواهد داشت.

رئیس جمهور با اشاره به اهمیت نقش مردم در فرآیندهای توسعه افزود: همان گونه که در نظام سلامت ۷۵ درصد سلامت مردم به شیوه زندگی آنان و تنها ۲۵ درصد آن به ساختار درمانی مربوط است، در مسائل اجتماعی نیز بخش عمده راه حل ها در دست جامعه و تولیدکنندگان است. دولت وظیفه ای جز تسهیل گری و ایجاد زیرساخت ندارد. اگر فعالان اقتصادی احساس کنند که نظراتشان در سیاست گذاری ها لحاظ می شود، انگیزه بیشتری برای سرمایه گذاری خواهند داشت.

وی با اشاره به برنامه ریزی برای تقویت شوراهای محله محور گفت: با استانداران هماهنگی شده تا شوراهای محلی تشکیل شوند و دغدغه های مردم در همان سطوح بررسی و برای رفع آن اقدام شود. استانداران باید نقش رئیس جمهور را در استان خود ایفا کنند و دغدغه های مردم را بشنوند. مردم و دولت باید در یک مسیر واحد حرکت کنند.

پزشکیان ادامه داد: در مناطقی که مسجد محور ارتباطات اجتماعی است، می توان از ظرفیت آن بهره گرفت و در سایر مناطق، سازمان های مردم نهاد این نقش را ایفا کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اهمیت ارتباط مؤثر دولت با کارآفرینان و فعالان اقتصادی گفت: دولت برای تقویت ارتباط با سرمایه گذاران و صنعتگران، هر ماه نشست های منظم با اتاق بازرگانی، کارآفرینان و مدیران صنایع برگزار می کند. همچنین نشست های جداگانه با فعالان حوزه های پتروشیمی، تجارت، گمرک و بانک ها هر ماه دنبال خواهد شد تا نتایج مشخصی حاصل شود. برگزاری این جلسات صرفاً برای شنیدن نیست؛ هدف، پیگیری و رفع موانع است. در دولت وفاق ملی هیچ مسئله ای نباید بدون پاسخ بماند.

رئیس جمهور با اشاره به ضرورت درک متقابل میان دولت و بخش خصوصی تأکید کرد: هم زبانی و نگاه مشترک وقتی شکل می گیرد که دولت و فعالان اقتصادی در کنار هم بنشینند و مشکلات را رودررو حل کنند. هر زمان تولیدکنندگان موفق شوند، دولت قدرتمند خواهد شد. رونق بازار سبب رضایت مردم و تقویت دولت می شود.

پزشکیان بیان کرد: کشوری که بر منابع طبیعی چون نفت و گاز تکیه دارد، باید از تجربه کشورهایی بیاموزد که بدون منابع طبیعی، اقتصاد خود را شکوفا کرده اند. پیشرفت در گرو حمایت از تولیدکنندگان، صنعتگران و تجار است.

وی افزود: دولت آماده است هر مانعی را که در مسیر تولید و سرمایه گذاری قرار دارد، رفع کند. این تعهد از جانب دولت با تمام توان دنبال می شود و شعار نیست. در تهران و استان ها نشست های مستمر برای هماهنگی و رفع موانع برگزار می شود و در صورت بروز مشکل، موضوع در سطح استانداران و بین استانی بررسی و حل خواهد شد.

رئیس جمهور با اشاره به اصل چهارم یعنی فناوری مناسب گفت: در دنیای امروز رقابت بر سر بهره وری است و بهره وری بدون استفاده از دانش و فناوری های نوین حاصل نمی شود. باید از فناوری هایی بهره گرفت که متناسب با زیرساخت ها و اهداف بلندمدت کشور باشند. فناوری باید ابزاری برای تحقق عدالت و تسهیل مشارکت باشد، نه مانعی جدید.

پزشکیان تأکید کرد: سرمایه انسانی و فکری کشور از هر منبع طبیعی باارزش تر است. کشورهایی که منابع زیرزمینی ندارند، تنها با اندیشه و مدیریت توانسته اند پیشرفت کنند. عدالت اقتصادی، بازتاب عدالت الهی است.

وی با بیان اینکه کردستان با نیروی انسانی فعال، منابع غنی و فرهنگ اصیل، توان آن را دارد که پیشتاز توسعه شود، گفت: مسیر پیشرفت از علم، تولید و همدلی می گذرد.

رئیس جمهور در پایان با اشاره به همکاری سه قوه برای رفع موانع تولید و تجارت اظهار کرد: هماهنگی با مجلس و قوه قضائیه در حال تقویت است تا هیچ قانونی مانع رونق اقتصادی نشود. با هم افزایی میان دولت، مجلس و مردم، کشوری سربلند، قدرتمند و پیشرفته در مسیر عدالت و پیشرفت خواهیم ساخت.

وی تأکید کرد: در دولت وفاق ملی باور داریم که ثروت واقعی کشور، توانایی مردم در تولید و نوآوری است و کردستان با ظرفیت های فراوان خود می تواند موتور محرکه این تحول باشد؛ به شرط آنکه موانع بیرونی و داخلی با عزم جدی برداشته شوند.