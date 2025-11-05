گشت هوایی آمریکا در مناطق تحت کنترل کردهای سوریه

به گزارش کردپرس به نقل از دیده بان حقوق بشر سوریه، منابع محلی در استان الحسکه گزارش دادند که نیروهای ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا روز سه‌شنبه گشت میدانی کم‌سابقه‌ای را در امتداد خطوط تماس میان نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) و گروه‌های تحت حمایت ترکیه انجام دادند.

به گفته دیده‌بان حقوق بشر سوریه این گشت مشترک هواییو زمینی که با همراهی فرماندهان ارشد ائتلاف و نیروهای SDF صورت گرفت، از مناطق تل تمر تا ابو راسین در شمال الحسکه ادامه یافت. در جریان این بازدید، جنگنده‌های ائتلاف برای چند ساعت در آسمان منطقه و تا مرز سوریه و ترکیه پرواز داشتند و سپس به سمت الحسکه بازگشتند.

هم‌زمان، کاروانی شامل ۱۷ کامیون حامل تجهیزات نظامی و لجستیکی و محموله‌های نفتی از گذرگاه الولید در اقلیم کردستان وارد خاک سوریه شد و به سمت پایگاه ائتلاف در قصرک در حومه الحسکه حرکت کرد.

این تحرکات، تازه‌ترین نشانه از تداوم حضور و تقویت مواضع ائتلاف بین‌المللی در مناطق تحت کنترل کردها در شمال و شمال‌شرق سوریه به شمار می‌رود.