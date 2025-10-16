۲۴ مهر ۱۴۰۴ - ۱۴:۵۰

نماینده سردشت و پیرانشهر:

تعطیل نشدن پنجشنبه ها در آذربایجان غربی تبعیضی ناخواسته است

سرویس آذربایجان غربی- نماینده پیرانشهر و سردشت گفت: در حالی که در بسیاری از استان ها پنجشنبه‌ها تعطیل اعلام شده در استان آذربایجان غربی این مهم اعمال نشده است.

به گزارش کردپرس، کمال حسین پور در نشست علنی مجلس شورای اسلامی طی نطق میان دستور خود اظهار کرد: در حالی که در بسیاری از استان ها پنجشنبه‌ها تعطیل اعلام شده در استان آذربایجان غربی این مهم انجام نشده است که تبعیضی ناخواسته اما دردناک است و موجب گلایه کارکنانی شده است که ستون‌های اداره کشور هستند  و از رئیس جمهور و استاندار خدوم استان می خواهم در اجرای عدالت اداری پیش قدم باشند و همانند سایر استان ها استان آذربایجان غربی را نیز تعطیل اعلام کنند گاهی یک روز استراحت و شاد کردن دل کارمند خدمت به مردم جان می گیرد.

او ادامه داد: کشاورز سرباز بی‌ادعای وطن است و در مزرعه‌ای که هر نقطه‌اش سنگر امنیت غذایی این ملت است تلاش می‌کند اما ۵ درصد از حق گندمکاران کسر شده است، کشاورز در خط مقدم تولید است و دانه را با ایمان می کارد نه با وام و از رئیس جمهور و رئیس مجلس می‌خواهم در جلسه سران قوا که اختیارات ویژه ای برای خود دارند برای جبران بی عدالتی و حمایت واقعی از گندمکاران استفاده کنند.

قیمت خرید تضمینی گندم باید بر اساس واقعیت‌ها و تورم تعیین شود

حسین پور افزود: قیمت خرید تضمینی گندم باید بر اساس واقعیت‌ها و تورم تعیین شود نه اعداد روی کاغذ، امروز هزینه های کشاورزی و کود و نهاده چندبرابر شده است اما قیمت تضمینی ۲۷هزار ۵۰۰ تومان با عدالت و معیشت سازگار نیست و عدالت در سفره مردم از مزرعه آغاز می شود و کشاورز که خسته و بی انگیزه شود اقتصاد و مردم نیز گرسنه می مانند.

نماینده پیرانشهر  و سردشت تاکید کرد: وحدت اسم رمز بقای ملت‌هاست و از هر موشکی قدرتمندتر است موشک از خاک دفاع می‌کند اما وحدت از ایمان و حیثیت یک ملت و رهبری بارها تاکید کردند هیچ سلاحی در جهان قدرت همدلی ملت ایران را ندارد و وحدت شعاری بر دیوار نیست وحدت یعنی عدالت و هماهنگی در تصمیمات و کشور نیز امروز بیش از هر زمان به وحدت قوا نیاز دارد نه جدال بر سر تریبون ها و وحدت اقوام نیز گنجی است که باید از آن پاسداری کرد.

حسین پور ادامه داد: ایران رنگین کمانی از اقوام و مذاهب است و همه در یک کشتی نشسته ایم البته اختلاف سلیقه زیبایی دموکراسی است اما فاصله دل ها زخم امنیت ملی و در برابر دشمنان تنها وحدت اقتدار ملی را ایجاد می کند. ملتی که وحدت داشته باشد شکست نمی خورد حتی اگر دشمن از هر سو حمله کند و اگر ستون خیمه وحدت فرو بریزد امنیت و اقتصاد فرو می ریزد. 

او در پایان با انتقاد از گرانی دارو به وجود تعیین ارز مناسب برای دارو در بودجه اشاره کرد و گفت: این وضعیت نه با قانون بودجه و نه با وظایف سازمان غذا دارو سازگار نیست و انتظار می رود وزارت بهداشت با نظارت دقیق و جلوگیری از احتکار دسترسی مردم به دارو را تضمین کند و سلامت عمومی قابل چشم پوشی نیست.

