به گزارش کردپرس، ریاست اقلیم کردستان در بیانیه‌ای اعلام کرد که بعدازظهر روز دوشنبه ۱۳ اکتبر، نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم در دیدار با دیوید پترایوس، رئیس سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا و از دوستان دیرینه عراق و اقلیم کردستان، اوضاع عمومی عراق و اقلیم کردستان و تحولات منطقه را بررسی کردند.

بر پایه بیانیه، دو طرف در خصوص ارزش و اهمیت روابط آمریکا با عراق و اقلیم کردستان به عنوان دو هم‌پیمان که منافع مشترک راهبردی دارند و می‌توانند در زمینه‌های مختلف، همکاری‌های خود را به پیش ببرند، توافق نظر داشتند.

در بیانیه آمده است:«در بخش دیگری از این دیدار بر اهمیت حفظ آرامش و ثبات منطقه تاکید شد. در این خصوص نقش عراق و اقلیم کردستان مورد توجه قرار گرفت که می‌توانند به ایجاد روابط و نزدیک کردن منافع مشترک منطقه به هم، از طریق همکاری در بخش‌های انرژی و اقتصاد، کمک کنند.»

روند صلح در ترکیه، اوضاع سوریه، خطرات تروریسم و تهدیدات داعش، از دیگر موضوع‌های مورد گفت‌وگو در این دیدار بودند.