سرویس عراق و اقلیم کردستان- رئیس‌ اقلیم کردستان و رئیس سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا – سی‌آی‌ای، روابط آمریکا با عراق و اقلیم کردستان را بررسی کردند.

به گزارش کردپرس، ریاست اقلیم کردستان در بیانیه‌ای اعلام کرد که بعدازظهر روز دوشنبه ۱۳ اکتبر، نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم در دیدار با دیوید پترایوس، رئیس سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا و از دوستان دیرینه عراق و اقلیم کردستان، اوضاع عمومی عراق و اقلیم کردستان و تحولات منطقه را بررسی کردند.

بر پایه بیانیه، دو طرف در خصوص ارزش و اهمیت روابط آمریکا با عراق و اقلیم کردستان به عنوان دو هم‌پیمان که منافع مشترک راهبردی دارند و می‌توانند در زمینه‌های مختلف، همکاری‌های خود را به پیش ببرند، توافق نظر داشتند.

در بیانیه آمده است:«در بخش دیگری از این دیدار بر اهمیت حفظ آرامش و ثبات منطقه تاکید شد. در این خصوص نقش عراق و اقلیم کردستان مورد توجه قرار گرفت که می‌توانند به ایجاد روابط و نزدیک کردن منافع مشترک منطقه به هم، از طریق همکاری در بخش‌های انرژی و اقتصاد، کمک کنند.»

روند صلح در ترکیه، اوضاع سوریه، خطرات تروریسم و تهدیدات داعش، از دیگر موضوع‌های مورد گفت‌وگو در این دیدار بودند.

