پیش بینی افزایش پروازهای خارجی از فرودگاه ارومیه

به گزارش کردپرس، نشست مشترک استاندار آذربایجانغربی با محمد امیرانی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران جهت بررسی راهکارهای توسعه سطوح پروازی، افزایش پروازها و جذب سرمایهگذاری در فرودگاههای استان برگزار شد.
رضا رحمانی با اشاره به موقعیت جغرافیایی استان و ظرفیت بالای تعاملات اقتصادی و فرهنگی با کشورهای همسایه، افزود: فرودگاه ارومیه میتواند به قطب پروازی شمالغرب کشور تبدیل شود و خواستار تسریع در روند اجرای طرح توسعه ترمینال و سطوح پروازی این فرودگاه هستیم.
مدیرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران نیز با تأکید بر اهمیت اقتصادی طرحهای توسعهای فرودگاه ارومیه، خاطرنشان کرد: مطالعات بهسازی و نوسازی سطوح پروازی انجام شده و توسعه اپرون و ترمینال پروازهای خارجی در دستور کار قرار دارد.
محمد امیرانی از استقبال شرکت متبوع خود از سرمایهگذاری بخش خصوصی در پروژههایی همچون ساخت جایگاه تشریفات VIP، هتل و ترمینال کارگو به روش BOT خبر داده و افزود: جانمایی باند جدید فرودگاه انجام شده و با تکمیل مراحل قانونی، عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.
