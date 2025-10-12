به گزارش کردپرس، جلسه بررسی مشکلات تأمین نهادههای دام و طیور آذربایجانغربی صبح امروز به ریاست رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی و با حضور فعالان بخش خصوصی، تأمینکنندگان نهادهها و مسئولان دستگاههای اجرایی در سالن جلسات اتاق بازرگانی ارومیه برگزار شد.
رضا رحمانی در این جلسه با تأکید بر اهمیت پایداری در تأمین نهادههای دامی افزود: تشکلهای فعال در حوزه دام و طیور و واحدهای تولیدی باید آمادگی حضور در عرصه واردات و صادرات را داشته باشند تا استان بتواند ضمن تأمین نیاز داخلی، نقش پررنگتری در تأمین گوشت مورد نیاز کشور ایفا کند.
او در پایان با تأکید بر ضرورت همکاری بانکها و دستگاههای اجرایی مرتبط برای حفظ تعادل بازار و کاهش وابستگی به نهادههای دامی، خاطرنشان کرد: همافزایی نهادهای اقتصادی و تولیدی میتواند زمینه پایداری تولید داخلی، ثبات قیمتها و عرضه را فراهم کند.
