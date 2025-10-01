صیانت از منابع آبی خط قرمز بازرسی کل کردستان/استقرار دوماهه هیأت بازرسی درشرکت آب منطقه ای

به گزارش کرد پرس، عیسی هواسی در سومین میز ارتباطات مردمی بازرسی کل استان که در چارچوب طرح «سه شنبه ها با مردم» در شرکت آب منطقه ای کردستان برگزار شد، با تأکید بر اینکه صیانت از منابع آب خط قرمز دستگاه های نظارتی است، گفت: قانون در این حوزه با قاطعیت و در عین حال با رعایت حقوق عرفی مردم اجرا خواهد شد.

وی با اشاره به چالش های منابع آبی، افزود: نبود برنامه های بلندمدت برای حفظ و احیای آب ها و همچنین اجرای ناقص طرح مهار آب های سطحی در برخی مناطق، مشکلات جدی ایجاد کرده است.

بازرس کل استان کردستان همچنین آمار بالای حفر چاه های غیرمجاز در استان را زنگ خطر جدی دانست و خواستار اقدامات پیشگیرانه ملی و استانی شد.

هواسی با بیان اینکه بخش عمده درخواست های مردم در این نشست به تعیین حریم و بستر رودخانه ها مربوط بود، ادامه داد: با پیگیری تأمین اعتبارات و سرعت بخشیدن به روند اجرایی، این موضوع شفاف تر و با اطلاع رسانی کامل به مردم دنبال خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کردستان نیز در این جلسه گزارشی از اقدامات صورت گرفته ارائه داد و بیان کرد: از ابتدای امسال تاکنون ۵۰۰ حلقه چاه غیرمجاز در استان مسدود شده است.

آرش آریانژاد یادآور شد: اگرچه ۱۶ هزار چاه غیرمجاز کشاورزی در استان وجود دارد، اما بخش عمده آنها برداشت اندکی دارند و مدیریت منابع آبی با جدیت ادامه خواهد داشت.

بازرس کل کردستان گفت: اجرای صحیح قانون موجب اعتماد عمومی و حفاظت از سرمایه های ملی می شود و اگر حقی از مردم ضایع شده باشد، رسیدگی قانونی و عادلانه در دستور کار قرار دارد.

هواسی در کنار مردم ایستاده و با همکاری دستگاه های اجرایی، همه تلاش خود را برای حل مشکلات و تأمین منافع عمومی به ویژه در حوزه حیاتی آب به کار خواهد بست.