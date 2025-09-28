«نسبه شهبازی» به اردوی تیم ملی تکواندوی ناشنوایان دختران دعوت شد

به گزارش کرد پرس، پنجمین مرحله اردوی تیم ملی تکواندوی ناشنوایان دختران کشور برای آمادگی حضور در المپیک تابستانی ناشنوایان ۲۰۲۵ توکیوی ژاپن از دیروز آغاز شده و تا ۱۵ مهرماه ادامه خواهد داشت.

چهار بانوی منتخب تیم ملی تکواندوی ناشنوایان دختران کشورمان تمرینات خود را زیر نظر «اعظم درستی» سرمربی تیم ملی برگزار می کنند.

«نسیبه شهبازی» بانوی پُرافتخار ورزش استان کردستان نیز تمرینات آمادگی خود را در این اردو برگزار خواهد کرد.

بیست و پنجمین دوره المپیک تابستانی ناشنوایان ۲۰۲۵ طی روزهای ۲۴ آبان تا ششم آذرماه امسال در ژاپن برگزار می شود.