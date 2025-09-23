آیا احمد الشرع به نیروهای دموکراتیک سوریه اولتیماتوم داد؟

به گزارش کردپرس، انتشار سخنانی منتسب به احمد الشرع، رئیس‌جمهور موقت سوریه، بحث‌برانگیز شده و در رسانه‌های سوری، ترکی و کردی بازتاب گسترده‌ای یافت. بر اساس این روایت، الشرع در جلسه‌ای با گروهی از کارشناسان گفته بود:

«اگر نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) همچنان در روند ادغام در ساختار سوریه تعلل کنند، ممکن است ترکیه دست به اقدام نظامی بزند.»

منبع اصلی این نقل‌قول عمر اوزکیزیلچیک، تحلیلگر ترک و عضو غیرمقیم اندیشکده «شورای آتلانتیک» است که در آن نشست حضور داشته است. او نقل کرده است که الشرع گفته:

«اگر SDF همچنان در مسیر ادغام در سوریه تا دسامبر تعلل کند، احتمال عملیات نظامی ترکیه در منطقه مطرح خواهد بود. برخی گروه‌های وابسته به SDF و پ.ک.ک در اجرای توافق ۱۰ مارس کارشکنی کردند و روند آن را کند نمودند.»

نسخه‌های متفاوتی از این سخنان به‌سرعت در رسانه‌های سوری، ترکی و کردی بازتاب یافت و در مواردی به‌گونه‌ای تفسیر شد که گویی الشرع به SDF اولتیماتوم داده و آن‌ها را با تهدید حمله نظامی ترکیه مواجه کرده است.

این برداشت به‌ویژه به‌دلیل آن‌که به نظر می‌رسید رئیس‌جمهور سوریه از احتمال مداخله یک قدرت خارجی برای فشار بر مخالفان داخلی سخن گفته، جنجالی شد.

اما دارین خلیفه، تحلیلگر ارشد مسائل سوریه در «گروه بین‌المللی بحران» و از اهالی سوریه، این برداشت را رد می‌کند. او در صفحه خود در شبکه اجتماعی ایکس تصریح کرده است:

«الشرع هرگز از احتمال قریب‌الوقوع عملیات نظامی ترکیه سخن نگفت.»

به گفته خلیفه، الشرع صرفاً به نگرانی‌های ترکیه اشاره کرد و گفت: «طبیعی است که همیشه گزینه نظامی برای آنکارا مطرح باشد، اما نه این‌که فوری و قطعی باشد و نه به‌عنوان تهدید مطرح شد. لحن او مثبت بود.» او تأکید کرد: حقوق کردها قابل معامله نیست.

او همچنین درباره توافق ۱۰ مارس توضیح داد که الشرع گفته بود:

«در رهبری SDF رویکردهای متفاوتی وجود دارد. همه یک دیدگاه واحد ندارند و شاید به همین دلیل روند اجرای توافق کند است.»

خلیفه تأکید می‌کند که بخشی از این سوءتفاهم‌ها ناشی از ترجمه بوده است، زیرا الشرع به عربی سخن می‌گفته است.

بر اساس توضیح نشریه نشنال کانتکست هم، در روایت‌های خود اوزکیزیلچیک نیز تناقض دیده می‌شود. او در مقاله انگلیسی‌زبان خود در Türkiye Today نقل کرده است:

«اگر SDF در مسیر ادغام تا دسامبر تعلل کند، احتمال عملیات نظامی ترکیه در منطقه مطرح خواهد بود.»

اما در روزنامه ملیت ترکیه، که مصاحبه‌ای با او منتشر کرد، این جمله به شکل زیر نقل شد:

«اگر روند ادغام تا دسامبر تکمیل نشود، ترکیه ممکن است اقدام نظامی انجام دهد.»

این تفاوت مهم است. نسخه انگلیسی صرفاً از «احتمال» سخن می‌گوید ــ چیزی که در افکار عمومی شناخته‌شده است. اما نسخه ترکی به‌گونه‌ای بازتاب یافته که گویی تهدیدی قطعی و اولتیماتوم است.

به گفته خلیفه، لحن الشرع مثبت بود و با مواضع عمومی او در مصاحبه‌های پیشین سازگار است. این تفاوت ظریف، پیامدهای بزرگی دارد: هم برای روند صلح پ.ک.ک در ترکیه و هم برای مسیر حل‌وفصل بحران سوریه.

از منظر داخلی هم اهمیت دارد؛ چراکه الشرع نمی‌تواند با توسل به تهدید مداخله خارجی، موقعیت خود را در دمشق تحکیم کند.

بااین‌حال، حضور اخیر او در نیویورک و دیدارهای رسمی‌اش نشان می‌دهد که او اکنون به‌عنوان رهبر سوریه مورد پذیرش قرار گرفته است. این واقعیت هم موقعیت او را در دمشق تقویت می‌کند و هم پیام روشنی به SDF می‌فرستد: آنان عملاً گزینه‌ای جز توافق با دولت مرکزی ندارند.