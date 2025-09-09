به گزارش کردپرس، دیدار هیئت عراقی به ریاست عمر الوائلی، رئیس سازمان گذرگاه‌های مرزی عراق با اسکندر مؤمنی وزیر کشور ایران، برگزار شد.

مؤمنی در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از روابط دو کشور در سطح مقامات عالی، گفت: در حوزه امنیت و اقتصاد نیز بین ایران و عراق وضعیت مطلوب است؛ اما در این دو حوزه باید تلاش بیشتری از سوی دو کشور صورت بگیرد.

وی در ادامه با تأکید بر لزوم افزایش مبادلات تجاری به‌ویژه در حوزه مرزی، تصریح کرد: دو طرف با گسترش بازارچه‌های مرزی می‌توانند نقش بیشتری در این زمینه داشته باشند؛ ضمن اینکه این اقدام می‌تواند هم از قاچاق جلوگیری کند و هم مرزنشینان دو طرف، منتفع شوند.

این مقام ایرانی با اشاره به لزوم توجه به موضوع امنیت مرزها، افزود: هر کجا خلل امنیتی وجود داشته باشد، قاچاقچیان و سودجویان از این موضوع سوءاستفاده خواهند کرد. لذا تأکید دارم که در این خصوص بحث‌های جدی‌تری صورت بگیرد.

مؤمنی همچنین مراسم اربعین ۱۴۰۴ را یکی از بهترین مراسم اربعین در سال‌های اخیر توصیف کرد و گفت: یکی از دلایل اصلی آن، افزایش گذرگاه‌های مرزی بود که اگر این تعداد افزایش بیشتری پیدا کند، می‌تواند در تسهیل حرکت زائران مؤثر باشد.

وزیر کشور ایران در پایان گفت: حاکمیت و امنیت عراق را یکپارچه می‌دانیم.

در ادامه نیز، رئیس سازمان گذرگاه‌های مرزی عراق با اشاره به تهیه و تنظیم سند ۲۱ بندی با همکاری کارشناسان دو کشور، گفت: بر اساس این سند، امور مرزی مشترک ساماندهی شده است و اطلاعات به صورت الکترونیکی میان دو کشور تبادل می‌شود تا فعالیت‌های مشترک مرزی با همکاری پیش برود.

وی گفت: در بخش اقتصادی تأکید داشتیم که مرزهای مشترک دو کشور به‌صورت ۲۴ ساعته فعال باشند و حتی در روزهای جمعه نیز امور مورد نظر انجام گیرد. بنابراین در کنار بخش امنیتی، موضوع اقتصاد نیز از بندهای مهم این صورت‌جلسه است و اهمیت ویژه‌ای دارد.

الوائلی افزود: اقتصاد و امنیت هدف مشترک ماست که امیدواریم برای هر دو کشور محقق شود. در همین راستا از ورود کالاهای ایرانی استقبال می‌کنیم، به‌گونه‌ای که این کالاها پس از ورود به خاک عراق بتوانند به کشورهای همجوار نیز صادر شوند.

این مقام عراقی گفت: همچنین لازم می‌دانم به برگزاری راهپیمایی اربعین حسینی اشاره کنم که امسال با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط عراق و همکاری جمهوری اسلامی ایران به‌خوبی برگزار شد و امیدواریم در مناسبت‌های بعدی نیز این روند بهتر از گذشته ادامه یابد.

رئیس سازمان گذرگاه‌های مرزی عراق تصریح کرد: ما دستور مؤکدی از سوی محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق داریم که همواره بر تقویت هرچه بیشتر روابط با جمهوری اسلامی ایران در تمام سطوح تأکید دارد.

در ادامه این جلسه، سند ۲۱ بندی که شامل موضوعات مختلف همکاری از جمله اقتصادی، سیاسی و امنیتی است، به امضای علی‌اکبر پورجمشیدیا،ن قائم‌مقام و معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور ایران و عمر الوائلی، رئیس سازمان گذرگاه‌های مرزی عراق رسید.

برگزاری نشست مشترک ایران و عراق در موضوع گذرگاه‌های مرزی

پورجمشیدیان پس از این نشست طی سخنانی ضمن تبریک هفته وحدت و میلاد پیامبر اسلام(ص) گفت: موضوعات خوبی در پیگیری جلسات قبلی که در تعاملات ما با کشور عراق بود، بررسی شد؛ جلساتی نیز با وزیر کشور و گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص تقویت مرزها، گسترش بازارچه های مرزی و توسعه اقتصاد و تجارت مرزی خواهند داشت.

وی با اشاره به نقش کشور عراق در مبادلات تجاری ایران گفت: در این نشست مسائل و مشکلات مرزها که طرفین با آن مواجهند، بررسی و خوشبختانه توافقات خوبی در موضوعات مختلف حاصل شد.

قائم مقام وزیر کشور ایران افزود: صورتجلسه ای آماده شده است که امضا خواهد شد و امیدواریم با امضای این صورتجلسه شاهد توسعه اقتصاد و کاهش مشکلات مرزی باشیم.

پورجمشیدیان گفت: در این جلسه به نیابت از دولت و ملت ایران از تلاش ها و خدمات بسیار خوب و ارزنده دولت و ملت عزیز کشور برادر عراق در مراسم راهپیمایی اربعین امام حسین علیه السلام تشکر کردیم.

رئیس گذرگاه های مرزی جمهوری عراق نیز ضمن تقدیر از میزبانی وزارت کشور ایران گفت: ما امروز در مورد گذرگاه های مرزی، گمرک و مرزها تبادل نظر داشتیم؛ از نتایج این نشست می توان به افزایش سطح روابط اقتصادی، تسهیل روند تجارت و عبور و مرور مسافرین اشاره کرد.

وی افزود: خوشبختانه بین طرفین همکاری و هماهنگی مداومی وجود دارد؛ به طوریکه تقریبا هر دو ماه یکبار نشست مشترکی انجام می‌شود. برآیند این نشست ها بسیار مثبت بوده و به توسعه مناسبات دو کشور انجامیده است.

الوائلی با اشاره به امضای پنجمین صورتجلسه گذرگاه های مرزی گفت: ما در این نشست تاکید کردیم که از خاک دو کشور به عنوان زمینه ای برای تهدید امنیت طرفین استفاده نخواهد شد و در این زمینه همکاری و هماهنگی مستمر و مداوم داریم.