سازمان نظام مهندسی کشاورزی، فرصتی مغتنم برای توسعه کرمانشاه / سید ایرج پناهی

خبرگزاری کردپرس _ اهمیت و نقش بخش کشاورزی در تأمین امنیت غذایی کشور بر کسی پوشیده نیست و در این بین نقش استان‌هایی همچون کرمانشاه که قطب کشاورزی هستند، با اهمیت تر است.

برای استانی که اصلی ترین دغدغه مدیرانش همیشه بیکاری بوده، توجه ویژه به سازمان جهادکشاورزی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، بعنوان تصمیم گیران اصلی بخش کشاورزی استان بسیار موثر است.

خوشبختانه در چندسال اخیر ارتباط تصمیم گیران این دو سازمان بسیار مناسب بوده، اما شکی نیست که حل تمام مشکلات، صرفاً در اختیار این دو دستگاه نیست و خیلی از اوقات کمک مسئولین ارشد استان و حتی رایزنی در سطح کشور را می طلبد.

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی با بیش از ده هزار نفر عضو تحصیلکرده، فرصت بسیار مغتنمی برای مسئولین ارشد استان کرمانشاه فراهم آورده است.

بدون شک تخصص و دانش روز، نیرو و تفکر جوانی اعضای این سازمان، اگر در کنار تجربه ارزشمندکشاورزان قرار گیرد، ضمن افزایش تولید، درآمد و اشتغالزایی مانع از مهاجرت جوانان روستایی به شهرها و هجوم فارغ‌التحصیلان برای کسب مناصب دولتی خواهدشد.

از آنجا که درکشورهای پیشرفته تر، بخش دولتی کوچکتر و بخش خصوصی پویاتر و موفق تر است، لذا پیشنهاد می شود مدیران ارشد استان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، طی جلساتی با اعضای شورای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان، از قابلیتهای این سازمان تخصصی بیشتر بهره گیرند.





