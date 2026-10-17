کورتەی هەواڵەکانی 25ی ڕەزبەری ۱۴۰۵ی هەتاوی

ئایا نوخبەی سیاسیی هەرێمی کوردستان دەنگی ناڕەزایەتییەکان دەبیسێت؟

ڕاگەیاندنی یەکخستنەوەی هێزەکانی پێشمەرگە و دەستپێکردنەوەی گفتوگۆکانی نێوان پارتی دیموکراتی کوردستان و یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان بۆ کاراکردنەوەی پەرلەمان، ئاماژەن بۆ سەرنجدانی نوخبەی سیاسیی هەرێمی کوردستان بەرامبەر بە پێویستیی چاکسازی؛ بەڵام هێنانەدیی فەرماندەیییەکی یەکگرتوو، بەهێزکردنی دامەزراوە گشتییەکان و باشترکردنی بژێویی ژیانی هاووڵاتییان دیاری دەکەن کە ئەم پێشهاتانە تا چ ڕادەیەک لە ئاستی ڕێککەوتنی حزبی تێدەپەڕێن.

دۆخی تەمومژاویی زانکۆی ناوچە کوردنشینەکان لە سووریا

بەرپرسانی هەردوو "زانکۆی ڕۆژئاوا" و "زانکۆی کۆبانێ" جەخت لەسەر ئامادەیی بۆ تێکەڵبوون لە سیستەمی خوێندنی باڵای سووریادا دەکەنەوە و داوای پاراستنی ناسنامەی سەربەخۆی ئەم ناوەندانەیان کرد.

پەرلەمانی عێراق متمانە بە ١٤ پۆستی دیکەی کابینەی زەیدی دەبەخشێت

پەرلەمانی عێراق لە کۆبوونەوەی شەوی پێنجشەمە، ١٥ی تشرینی یەکەمی ٢٠٢٦دا کە بە ئامادەبوونی ٢٦١ پەرلەمانتار بەڕێوە چوو، توانی متمانەی یاسایی بە ١٤ پۆستی باڵای دەسەڵاتی جێبەجێکردن ببەخشێت، بەڵام یەکلایینەکردنەوەی دوو پۆستی دیکە کۆبوونەوەکەی بۆ کاتێکی تر دواخست.

بە ناسنامەی خۆمانەوە تێکەڵی هێزەکانی سووریا دەبین

مەزڵووم عەبدی، ڕاوێژکاری سەرۆکایەتی کۆماری سووریا، لە میانی بەشدارییکردنی لە "دیداری مێری" لە شاری هەولێر، دواین گۆڕانکارییەکانی وڵاتەکەی و پرۆسەی تێکەڵبوونی هێزەکانیانی ڕاگەیاند و جەختی کردەوە کە دەرفەت و ئاڵنگاریی گەورە لە بەردەم سووریای نوێدا هەن.