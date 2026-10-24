سفارت جمهوری اسلامی ایران در عراق، اظهارات مشاور نخست‌وزیر این کشور درباره بسته شدن گذرگاه مرزی چذابه (الشیب) به بهانه قاچاق مواد مخدر و ارز تقلبی را رد کرد و خواستار موضع‌گیری نهادهای مسئول در برابر این ادعاها شد.

به گزارش کرد پرس، سفارت جمهوری اسلامی ایران در عراق روز شنبه با انتشار بیانیه‌ای، ادعاهای عبدالامیر تعیبان، مشاور نخست‌وزیر عراق درباره بسته شدن گذرگاه مرزی الشیب به دلیل گسترش قاچاق مواد مخدر و ارز تقلبی را به‌شدت تکذیب کرد.

طبق گزارش السومریه نیوز، در این بیانیه آمده است که سفارت ایران انتظار دارد نهادهای ذی‌ربط در قبال ادعاهایی که به روابط دو کشور آسیب می‌زند، موضع‌گیری کنند.

عبدالامیر تعیبان پیش‌تر ایران را به ایجاد بی‌نظمی گسترده در مناطق مرزی متهم کرده بود.

اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری (23 شهریور) خود با خبرنگاران گفته بود، فارغ از دلایل بسته شدن مرز شلمچه و چذابه، مهم این است که کار در حال انجام است. گفت‌وگوهایی که بین سفارت ما و مراجع ذی‌ربط عراقی صورت گرفته، همچنین تماس‌هایی که در سطوح بالاتر بین وزیر امور خارجه و همتای عراقی انجام شده، باعث شده مسیر تردد جریان پیدا کند.تردد مسافر و زائر آغاز شده و ظرف یکی دو روز آینده قرار است در رابطه با مباحث تجاری نیز، وضعیت به حالت عادی بازگردد.

هم‌چنین ولی‌الله حیاتی معاون امنیتی انتظامی استانداری چهارشنبه ۲۹ مهرماه در نشست بررسی مشکلات رانندگان و فعالان اقتصادی در پایانه چذابه گفته بود: مرز چذابه امروز بر اساس تصمیم دفتر نخست‌وزیر عراق در دو بخش مسافری و تجاری مسدود شده است و این موضوع مشکلاتی را برای رانندگان و فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.معاون امنیتی انتظامی استانداری خوزستان افزود: پیگیری‌های لازم از طریق مبادی ذی‌ربط برای رفع این مشکل در دست انجام است و تمام تلاش خود را برای بازگشایی هرچه سریع‌تر مرز و کاهش دغدغه‌های فعالان اقتصادی به کار خواهیم گرفت.

حیاتی تأکید کرد: مشکلات رانندگان و فعالان اقتصادی که در پی این تصمیم متوقف شده‌اند، به صورت جدی در حال پیگیری است و نتایج آن به اطلاع آنان خواهد رسید.