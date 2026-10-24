بیش از ۲۶۵ تن «به» از باغات آذربایجان غربی برداشت می شود

به گزارش کردپرس، محمود سپهرفر با اشاره به وضعیت تولید این محصول در استان اظهار کرد: میوه «به» در آذربایجان‌غربی اغلب به صورت تک‌درخت، در باغات کوچک، بین درختان باغات اصلی و همچنین به صورت حاشیه کاری در بیشتر مناطق استان کشت و تولید می‌شود.

وی افزود: شهرستان‌های ارومیه، خوی و میاندوآب به عنوان تولیدکنندگان عمده میوه «به» در سطح استان شناخته می‌شوند و عملیات برداشت این محصول هر ساله از اوایل مهرماه آغاز شده و تا اوایل آبان‌ماه ادامه می‌یابد.

سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی با اشاره به میانگین عملکرد این محصول تصریح کرد: به طور متوسط از هر هکتار باغات بارور «به» در استان بیش از هشت تن محصول برداشت می‌شود.

سپهرفر با تأکید بر توجیه اقتصادی احداث باغات «به» اضافه کرد: این درخت دارای بازده اقتصادی سریعی است و به طور متوسط از سال چهارم عمر خود وارد مرحله باردهی اقتصادی می‌شود. باغداران می‌توانند با استفاده از ارقام اصلاح‌شده با عملکرد بالا و مقاوم به بیماری آتشک (سودوموناس)، در کنار رعایت اصول مدیریت مدرن باغ، به درآمدزایی مطلوب و پایداری دست یابند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: میوه «به» به عنوان محصولی خوش‌طعم و معطر از خانواده سیب، علاوه بر مصرف به صورت تازه خوری، دارای کاربردهای فراوانی در صنایع خانگی و تبدیلی از جمله تهیه مربا، مارمالاد و استفاده در دمنوش‌ها است که توسعه کشت آن می‌تواند به تکمیل زنجیره ارزش محصولات باغی استان کمک کند.