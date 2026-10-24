حذف کارت سوخت آزاد در ۵ استان/بنزین با نرخ سوم جایگزین شد

به گزارش کردپرس، ٥٠ لیتر بنزین با نرخ سوم، به قیمت ۱۰ هزار تومان، به کارت‌های سوخت شخصی خودروها در استان‌های خراسان رضوی، کردستان، اردبیل، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی اضافه شد.



با اجرای این طرح، کارت‌های سوخت اضطراری از جایگاه‌های این استان‌ها جمع‌آوری خواهند شد و رانندگان می‌توانند بنزین مورد نیاز خود را با استفاده از کارت سوخت شخصی دریافت کنند.



مالکان خودروهایی که کارت سوخت ندارند یا کارت آنها مفقود شده است، می‌توانند با مراجعه به سامانه fcs.niopdc.ir و انتخاب گزینه «مراجعه حضوری»، درخواست صدور کارت سوخت خود را ثبت کنند.

همچنین مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه ارومیه با اشاره به تشکیل صف‌های طولانی در جایگاه‌های سوخت گفت: برای مدیریت این وضعیت، با تصمیم هیئت دولت و شورای امنیت، طرح افزایش سهمیه قابل‌استفاده در کارت‌های سوخت شخصی از ابتدای آبان‌ماه اجرا می‌شود.