کردپرس
حذف کارت سوخت آزاد در ۵ استان/بنزین با نرخ سوم جایگزین شد
خبر ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ ۱۷:۴۴ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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حذف کارت سوخت آزاد در ۵ استان/بنزین با نرخ سوم جایگزین شد

سرویس آذربایجان غربی- با اجرای طرح جدید از ابتدای آبان‌ماه، ۵۰ لیتر بنزین با نرخ سوم ۱۰ هزار تومانی به کارت‌های سوخت شخصی خودروها در پنج استان اضافه می‌شود.

به گزارش کردپرس، ٥٠  لیتر بنزین با نرخ سوم، به قیمت ۱۰ هزار تومان، به کارت‌های سوخت شخصی خودروها در استان‌های خراسان رضوی، کردستان، اردبیل، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی اضافه شد.
 
با اجرای این طرح، کارت‌های سوخت اضطراری از جایگاه‌های این استان‌ها جمع‌آوری خواهند شد و رانندگان می‌توانند بنزین مورد نیاز خود را با استفاده از کارت سوخت شخصی دریافت کنند.
 
مالکان خودروهایی که کارت سوخت ندارند یا کارت آنها مفقود شده است، می‌توانند با مراجعه به سامانه fcs.niopdc.ir و انتخاب گزینه «مراجعه حضوری»، درخواست صدور کارت سوخت خود را ثبت کنند.

همچنین مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه ارومیه با اشاره به تشکیل صف‌های طولانی در جایگاه‌های سوخت گفت: برای مدیریت این وضعیت، با تصمیم هیئت دولت و شورای امنیت، طرح افزایش سهمیه قابل‌استفاده در کارت‌های سوخت شخصی از ابتدای آبان‌ماه اجرا می‌شود.

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