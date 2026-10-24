سرویس آذربایجان غربی- چهارمین جشنواره منطقه‌ای نمایش خیابانی «زاب» پس از چهار روز اجرای آثار نمایشی در فضاهای عمومی پیرانشهر، با معرفی برگزیدگان هشت بخش تخصصی و تجلیل از هنرمندان برتر به کار خود پایان داد

به گزارش کردپرس، بر اساس اعلام دبیرخانه چهارمین دوره جشنواره منطقه‌ای نمایش خیابانی زاب، از مجموع ۸۴ اثر ارسالی به دبیرخانه، ۱۲ اثر به بخش رقابتی راه یافتند و هنرمندانی از استان‌های آذربایجان‌غربی، آذربایجان‌شرقی، کردستان، کرمانشاه، همدان، لرستان و ایلام در این رویداد هنری حضور داشتند.

هیات داوران این دوره شامل «قطب‌الدین صادقی»، «نادر برهانی‌مرند» و «علی‌محمد رادمنش» بود که پس از ارزیابی آثار رقابتی، برگزیدگان هشت بخش تخصصی را معرفی کردند.

برگزیدگان بخش طرح و ایده

در بخش طرح و ایده، «پیام رستمی» برای نمایش «پیره‌دار» از سنندج رتبه نخست را کسب کرد و تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و هفت میلیون تومان جایزه نقدی گرفت.

سید فریدون احمدی برای نمایش «وضعیت آبی و قرمز» از سنندج و پژمان شاهوردی برای نمایش «مخترع بی‌پول» از سقز به‌صورت مشترک رتبه دوم را به دست آوردند و هر کدام پنج میلیون تومان جایزه نقدی دریافت کردند.

یوسف فتحی برای نمایش «گاری‌نشین» از بوکان رتبه سوم این بخش را کسب کرد و امیر مهروند برای نمایش «کفش آرزوها» از تبریز شایسته تقدیر شناخته شد.

برگزیدگان بخش کارگردانی

در بخش کارگردانی، کامران پیری برای نمایش «رویای من» از سقز رتبه نخست را به دست آورد.

سید فریدون احمدی برای نمایش «وضعیت آبی و قرمز» از سنندج و نازیلا امینی برای نمایش «مخترع بی‌پول» از سقز به‌ صورت مشترک رتبه دوم را کسب کردند و پیام رستمی برای نمایش «پیره‌دار» از سنندج در جایگاه سوم قرار گرفت.

همچنین بهناز قرطاسی برای کارگردانی نمایش «کفش آرزوها» از تبریز مورد تقدیر قرار گرفت.

برگزیدگان بازیگری مرد و زن

در بخش بازیگری مرد، مبین پریزادی و سیوان رحمتی برای بازی در نمایش «رویای من» از سقز به‌صورت مشترک رتبه نخست را کسب کردند.

سرور رضایی برای نمایش «مخترع بی‌پول» از سقز و وریا شاکری برای نمایش «وضعیت آبی قرمزه» از سنندج رتبه دوم مشترک را به دست آوردند.

لقمان شریفی برای نمایش «گاری‌نشین» از بوکان و شایان بایزیدی برای نمایش «یک ۱» از پیرانشهر نیز به‌صورت مشترک رتبه سوم را کسب کردند.

جایزه ویژه بازیگری به سبحان سالک و بهزاد علی‌زاده برای نمایش «کفش آرزوها» از تبریز رسید و گروه بازیگران نمایش «پیره‌دار» از سنندج شامل اشکان کمانگر، امین بهرامیان، کیوان آذرخش، رامتین فتحی، کیانوش زند سلیمی و مرصاد ابوالحسنی نیز مورد تقدیر قرار گرفتند.

در بخش بازیگری زن، ساریه امینی برای بازی در نمایش «مخترع بی‌پول» از سقز رتبه نخست را کسب کرد.

منیره صالحی برای نمایش «گاری‌نشین» از بوکان رتبه دوم و صبا شهاب برای نمایش «خانه به دوش» از بناب رتبه سوم را به دست آوردند.

معرفی برگزیدگان بخش‌های فنی

در بخش فضاسازی، حمید حقی و حجت قاسم‌نژاد برای نمایش «O» از تکاب به‌صورت مشترک برگزیده شدند.

در بخش موسیقی نیز شنیا احمدی، شوخان ادهمی و زانا اسماعیلی برای نمایش «رویای من» از سقز به‌عنوان گروه برگزیده معرفی شدند.

وحید عبداللهی برای طراحی لباس نمایش «غول زباله‌خور» از همدان و سیده ژوانا احمدی برای طراحی پوستر و بروشور نمایش «وضعیت آبی و قرمز» از سنندج دیگر برگزیدگان بخش‌های تخصصی این دوره بودند.

بر اساس آرای اعلام‌شده، برگزیدگان بخش‌های مختلف افزون بر تندیس و لوح تقدیر، جوایز نقدی تعیین شده برای هر بخش را دریافت کردند.

چهارمین جشنواره منطقه‌ای نمایش خیابانی زاب با هدف فراهم کردن زمینه اجرای آثار نمایشی در فضاهای عمومی و ارتباط مستقیم هنرمندان با شهروندان، از ۲۷ تا ۳۰ مهرماه به میزبانی پیرانشهر برگزار شد.

این جشنواره طی چهار روز در بوستان‌ها و فضاهای عمومی پیرانشهر برگزار شد و آثار نمایشی در معرض دید شهروندان قرار گرفت.