امید خوشناو: منتظر تخلیه مناطق مرزی اربیل از سوی پ.ک.ک هستیم

استاندار اربیل اعلام کرد اداره محلی این استان منتظر است پ.ک.ک مناطق مرزی اربیل را به‌طور کامل تخلیه کند؛ مناطقی که به گفته او موجب اختلال در زندگی و فعالیت‌های گردشگری شده‌اند.

به گزارش کردپرس، امید خوشناو، استاندار اربیل، در گفت‌وگو با کانال «زاگروس» اعلام کرد که اداره محلی اربیل منتظر است حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) مناطق مرزی استان اربیل را به‌طور کامل تخلیه کند؛ مناطقی که به گفته او، حضور پ.ک.ک در آنها موجب اختلال در روند عادی زندگی و فعالیت‌های گردشگری شده است.

امید خوشناو با اشاره به وضعیت بخش گردشگری در استان اربیل گفت این بخش همچنان در مسیر توسعه قرار دارد و در زمینه ارائه خدمات و استقبال از گردشگران، گام‌های مهمی برداشته شده است.

استاندار اربیل افزود که پس از تخلیه این مناطق، دولت اقلیم کردستان و اداره استان برنامه‌ای منسجم و راهبردی برای احیا، آبادانی و جذب سرمایه‌گذاری و گردشگر در تمامی مناطق طبیعی و زیبای دارای ظرفیت گردشگری اجرا خواهند کرد.