طرح جدید برای نجات میراث تاریخی و فرهنگی کردها در اربیل

سرویس جهان- مرکز هنر و فرهنگ کردستان، با احیای چهار خانه تاریخی در نزدیکی ارگ اربیل، طرح تازه‌ای را برای حفاظت از نسخه‌های خطی، اسناد تاریخی و آثار هنری کردها آغاز کرده است. این تلاشها با هدف ثبت میراث فرهنگی و انتقال آن به نسل‌های آینده انجام می‌شود.

به گزارش کردپرس به نقل از روزنامه نیوعرب، قرار است چهار خانه تاریخی در بافت قدیمی اربیل، در نزدیکی ارگ این شهر، به مرکزی برای حفظ نسخه‌های خطی، مستندسازی تاریخ فرهنگی کردها و حمایت از هنرمندان تبدیل شوند. مرکز هنر و فرهنگ کردستان با احیای این خانه‌ها می‌کوشد بخشی از میراث مکتوب و هنری کردها را از خطر نابودی نجات دهد و امکان دسترسی پژوهشگران و عموم مردم به این آثار را فراهم کند.

این خانه‌ها که سال‌ها خالی مانده‌اند، در طرح جدید به آرشیو نسخه‌های خطی، فضای دائمی نمایش آثار هنری و محل برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی تبدیل می‌شوند. هدف این طرح تنها نگهداری از ساختمان‌های قدیمی نیست، بلکه ایجاد فضایی برای ثبت و معرفی سهم کردها در تاریخ فرهنگی منطقه و گسترش ارتباط میان میراث گذشته و هنر معاصر است.

سپیده میزوری، مدیر اثرگذاری عمومی مرکز هنر و فرهنگ کردستان، می‌گوید یکی از چهار خانه به آرشیوی مجهز برای نگهداری اسناد و نسخه‌های خطی اختصاص می‌یابد. این ساختمان به امکانات حفاظتی پیشرفته مجهز خواهد شد تا در برابر آتش‌سوزی، آب‌گرفتگی و دیگر خطرها از مجموعه‌های ارزشمند محافظت کند.

این خانه‌ها در سال ۲۰۱۲، هم‌زمان با برنامه‌های دولت اقلیم کردستان برای بهسازی محدوده اطراف ارگ تاریخی اربیل، تخلیه شدند. اما ظهور داعش در سال ۲۰۱۴، اجرای برنامه‌های احیا را متوقف کرد و ساختمان‌ها از آن زمان تاکنون خالی مانده‌اند. بیشتر این خانه‌ها پیش از شکل‌گیری نظام پادشاهی عراق ساخته شده‌اند و یکی از آن‌ها نیز به دوره عثمانی تعلق دارد و نشانه‌هایی از تأثیر معماری بریتانیا را در خود جای داده است.

در طرح جدید، مرکز هنر و فرهنگ کردستان با دانشگاه صلاح‌الدین اربیل همکاری می‌کند تا مجموعه نسخه‌های خطی این دانشگاه را فهرست‌نویسی کند و در دسترس پژوهشگران قرار دهد. این مجموعه از دهه ۱۹۶۰ به دانشگاه منتقل شده، اما بخش بزرگی از آن تاکنون به‌صورت نظام‌مند بررسی و فهرست‌نویسی نشده است. راه‌اندازی آرشیو جدید می‌تواند زمینه مطالعات گسترده‌تر درباره تاریخ، ادبیات و اندیشه در کردستان را فراهم کند.

خانه دوم به فضای دائمی نمایشگاه تبدیل می‌شود و قرار است با نمایش آثار یک هنرمند کرد فعالیت خود را آغاز کند. این رویداد نخستین نمایشگاه انفرادی این هنرمند در کردستان خواهد بود. دو خانه دیگر نیز برای برگزاری کارگاه‌های هنری و دوره‌های آموزشی بلندمدت در حوزه هنر و میراث فرهنگی در نظر گرفته شده‌اند.

این اقدام ادامه فعالیت‌هایی است که مرکز هنر و فرهنگ کردستان از سال ۲۰۲۴ برای حفاظت از مجموعه‌های تاریخی آغاز کرده است. این مرکز در نخستین مرحله، طرحی برای دیجیتال‌سازی اسناد و نسخه‌های خطی راه‌اندازی کرد و با استفاده از یک خودروی مجهز به دستگاه‌های اسکن، به روستاها، مدارس دینی و کتابخانه‌های خصوصی رفت تا آثار موجود را ثبت و به‌صورت رایگان در فضای اینترنت منتشر کند.

این مجموعه‌ها طیف گسترده‌ای از اسناد سیاسی، نسخه‌های خطی دینی، یادداشت‌های شخصی، خاطرات روزانه، مطالب مربوط به ستاره‌شناسی و آثار چاپی معاصر را در بر می‌گیرند. برخی از این اسناد نیز در دوره‌های جنگ و ناامنی، برای جلوگیری از نابودی، در زیر زمین پنهان شده بودند.

سپیده میزوری می‌گوید بخشی از اسناد و آثار هنری ارزشمند کردستان که در طول سال‌ها خریداری یا به اشخاص و نهادها سپرده شده‌اند، اکنون سرنوشت نامعلومی دارند. برخی از این آثار نیز در شرایط نامناسب نگهداری می‌شوند. به گفته او، دیجیتال‌سازی راهکاری فوری برای ثبت و حفاظت از این میراث است؛ به‌ویژه در مواردی که اصل اسناد در معرض آسیب قرار دارند.

اهمیت این تلاش از آنجا ناشی می‌شود که تاریخ فرهنگی کردها، با وجود گستردگی جغرافیایی و پیشینه تاریخی آن، هنوز به‌طور کامل ثبت و معرفی نشده است. کردها در عراق، ترکیه، ایران و سوریه و همچنین در جوامع مهاجر خارج از این کشورها زندگی می‌کنند. مرزهای سیاسی و ساختارهای حکومتی متفاوت، مسیر تحول زبان، ادبیات و سنت‌های آنان را از یکدیگر متمایز کرده است، اما آثار مکتوب و هنری می‌توانند پیوندهای تاریخی میان این جوامع را آشکار کنند.

او معتقد است کردها در تاریخ و فرهنگ منطقه سهم مهمی داشته‌اند، اما شواهد مستند کافی برای معرفی این نقش در دسترس نیست. او تأکید می‌کند که ثبت تاریخ کردها می‌تواند تصویری فراتر از جنگ و منازعات سیاسی ارائه دهد و زمینه شناخت سهم هنرمندان، نویسندگان و پژوهشگران کرد را در تاریخ فرهنگی منطقه فراهم کند.

فعالیت این مرکز به اربیل محدود نمی‌شود. مرکز هنر و فرهنگ کردستان در سلیمانیه نیز با همکاری کتابخانه بریتانیا و دانشگاه اکستر، طرحی را برای معرفی و حفاظت از مجموعه کتابخانه وزارت اوقاف و امور دینی دنبال می‌کند. این کتابخانه شماری از قدیمی‌ترین نسخه‌های خطی کردستان را در خود جای داده است.

هدف این همکاری آن است که مجموعه یادشده برای نخستین بار به‌عنوان یک کتابخانه کردی در نظام فهرست‌نویسی کتابخانه بریتانیا ثبت شود و نسخه‌های خطی آن در دسترس شبکه گسترده‌تری از پژوهشگران قرار گیرد. اجرای این طرح می‌تواند دسترسی محققان بین‌المللی به منابع تاریخی کردستان را آسان‌تر کند و زمینه پژوهش‌های تازه را فراهم آورد.

در کنار حفاظت از میراث مکتوب، معرفی هنر معاصر کردها نیز از اولویت‌های این مرکز است. این نهاد ارتباط خود را با مؤسسات فرهنگی عراق و دیگر کشورهای خاورمیانه گسترش داده و در نخستین دوره آرت بازل قطر حضور داشته است. همچنین برنامه دارد در نمایشگاه کتاب هنری بنیاد هنر شارجه شرکت کند و با برگزاری نشست، کارگاه و معرفی آثار منتشرشده خود، دامنه ارتباطات فرهنگی‌اش را افزایش دهد. آثار ولید سیتی، هنرمند و هنرمند مقیم این مرکز، نیز به‌تازگی در مرکز هنری جمیل در دبی به نمایش درآمده است.

مرکز هنر و فرهنگ کردستان از هنر برای پرداختن به مسائل اجتماعی امروز نیز استفاده می‌کند. نخستین نمایشگاه این مرکز در سال ۲۰۲۴ در شهر عقراه و در ساختمان تاریخی قی‌شلا، متعلق به دوره عثمانی، برگزار شد. این بنا به فضای نمایش آثار کایوان شعبان، هنرمند عرصه هنر دیجیتال، تبدیل شد و به گفته سپیده میزوری، استقبال مخاطبان و درخواست اداره گردشگری محلی باعث شد نمایشگاه سه بار تمدید شود.

نمایشگاه دیگری با عنوان گم‌شده در یک پارک عمومی در شهر رانیه برگزار شد. این شهر به‌دلیل تلاش برخی جوانان برای مهاجرت به اروپا و فعالیت شبکه‌های قاچاق انسان شناخته شده است. این نمایشگاه تجربه خانواده‌هایی را روایت می‌کرد که عزیزانشان خانه را ترک کرده یا در مسیر مهاجرت ناپدید شده‌اند و از سرنوشت آنان خبری ندارند.

در این نمایشگاه، یادگاری‌های مرتبط با خانواده‌های مهاجران و ناپدیدشدگان به نمایش گذاشته شد. بازدیدکنندگان نیز می‌توانستند پیام‌هایی را از طریق تلفن‌های نصب‌شده روی یک دیوار شفاف ضبط کنند. برگزارکنندگان قصد داشتند این پیام‌ها را از طریق رادیو پخش کنند تا شاید به گوش افرادی برسد که از مرز گذشته‌اند. هم‌زمان، نشست‌هایی در دانشگاه راپرین برگزار شد. این دانشگاه زمانی از مراکز دانشگاهی موفق در منطقه کردستان به شمار می‌رفت. این هم‌جواری، از نگاه او، دوگانگی زندگی در شهری را نشان می‌دهد که هم با مهاجرت پرمخاطره روبه‌روست و هم ظرفیت علمی و فرهنگی قابل توجهی دارد.

از نظر مسئولان این مرکز، میراث فرهنگی زمانی حفظ می‌شود که امکان دسترسی به آن وجود داشته باشد و بتوان آن را به نسل‌های بعد انتقال داد. اسناد، نسخه‌های خطی و آثار هنری می‌توانند شواهدی مستند از تجربه تاریخی کردها فراهم کنند و در کنار روایت‌های شفاهی و خاطرات خانوادگی، به شناخت دقیق‌تر گذشته کمک کنند.

احیای چهار خانه تاریخی اربیل نیز در همین چارچوب معنا پیدا می‌کند. این ساختمان‌ها قرار است از فضاهایی متروک به مکان‌هایی برای نگهداری اسناد، پژوهش، آموزش و نمایش آثار هنری تبدیل شوند. این اقدام می‌تواند میراث فرهنگی کردستان را از محدوده خاطرات خانوادگی و مجموعه‌های کمترشناخته‌شده بیرون بیاورد و آن را در دسترس جامعه و پژوهشگران قرار دهد.